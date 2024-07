Xbox Game Pass: nuovi aumenti e abbonamento Standard

Novità per Xbox Game Pass, l’abbonamento proposto da Microsoft e dedicato al gaming. Il primo cambiamento, come si può intuire dal titolo, non farà piacere a chi ha scelto di sottoscrivere la formula Ultimate, la più completa: c’è un aumento del prezzo mensile ed è piuttosto significativo, passando in un sol colpo da 14,99 euro a 17,99 euro.

Rincari per gli abbonamenti Xbox Game Pass

La variazione interessa i nuovi iscritti a partire da oggi (10 luglio 2024) e dal 12 settembre 2024 riguarderà anche i membri esistenti. Si tratta di un rincaro significativo, introdotto poco prima che nel catalogo del servizio facciano il loro ingressi giochi AAA come lo sparatutto Call of Duty: Black Ops 6, a un anno di distanza dall’ultimo ritocco al listino (nel giugno 2023 si è passati da 12,99 a 14,99 euro al mese).

Su anche il prezzo dell’abbonamento Core dalla durata annuale, da 59,99 euro a 69,99 euro, quello che include 25 titoli, il multiplayer online su console e offerte riservate. Stesso destino per il Game Pass riservato ai PC, da 9,99 euro a 11,99 euro mensili.

La decisione non potrà che attirare ulteriori critiche sulla strategia di Microsoft, che di recente ha già suscitato qualche malumore con la presentazione dei nuovi hardware Xbox, proposti al lancio a prezzi da molti ritenuti troppi alti. Di certo, bisogna rientrare dell’investimento messo sul tavolo per l’acquisizione di Activision Blizzard e, purtroppo, la strada scelta potrebbe passare da altri licenziamenti.

Arriverà la nuova formula Standard

L’altra novità riguarda la formula Standard: arriverà entro i prossimi mesi e costerà 14,99 euro. Non includerà i nuovi giochi al day one. Questa la descrizione fornita dalle pagine del supporto ufficiale.