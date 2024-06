Nuova Xbox Serie X senza disco, ma non è cilindrica

Microsoft ha annunciato tre nuove console durante l’evento di ieri sera. La Xbox Series X sarà disponibile senza unità ottica Blu-ray, quindi supporta solo giochi in formato digitale. Non si tratta però del modello Brooklin con design cilindrico che era stata scoperta a settembre 2023. L’azienda di Redmond ha svelato anche una versione con 2 TB di storage e una Xbox Series S di colore bianco.

Prezzi troppo alti?

La nuova Xbox Series X – 1TB Digital Edition (colore Robot White) è identica al modello standard, quindi non c’è nessuna novità in termini di design e di prestazioni. È stato solo eliminata l’unità ottica Blu-ray. Nei documenti pubblicati sul sito del tribunale erano finite per errore diverse informazioni sulle future console, una delle quali doveva essere Brooklin (nome in codice).

L’eliminazione dell’unità ottica avrebbe consentito di adottare una forma cilindrica. Phil Spencer aveva confermato la divulgazione non intenzionale delle informazioni, specificando però che si tratta di vecchie informazioni. I piani sono cambiati nel corso dei mesi successivi. Il prezzo della nuova console “all digital” è 499,00 euro, lo stesso al lancio della versione con unità ottica.

Microsoft ha annunciato anche una Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition. Questa versione integra un SSD da 2 TB e possiede un design che ricorda una galassia. È presente l’unità ottica. Il prezzo è 649,99 euro.

Infine, la Xbox Series S – 1TB in Robot White integra un SSD da 1 TB. Il prezzo è 349,99 euro. Il modello in Carbon Black rimarrà in vendita fino ad esaurimento scorte. Le tre console arriveranno sul mercato giusto in tempo per le festività di fine anno. Entro luglio è previsto il lancio dello store Xbox per dispositivi mobile.