Xbox Series X disc-less nel 2024 e nuova Xbox nel 2028

Grazie ai documenti forniti da Microsoft alla FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti durante lo scontro legale è possibile conoscere i piani futuri dell’azienda di Redmond nel settore gaming. Il lancio di una versione della Xbox Series X senza disco è prevista nel corso del 2024, mentre la console di nuova generazione dovrebbe essere annunciata nel 2028.

Xbox Series X senza disco

L’attuale Xbox Series X, annunciata quasi quattro anni fa, integra un lettore Blu-ray. In base alla roadmap indicata nei documenti, Microsoft presenterà una nuova versione (nome in codice Brooklin) senza unità ottica entro il 2024. L’eliminazione del lettore consentirà di adottare un design quasi cilindrico.

Altre novità sono: SSD da 2 TB, porta USB Type-C frontale con supporto Power Delivery, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, CPU e GPU a 6 nanometri, riduzione della potenza dell’alimentatore del 15%, nuova modalità standby a basso consumo e packaging riciclabile al 100%. Il prezzo rimarrà invariato, ovvero 499 dollari (quindi 549,99 euro in Italia).

Microsoft aggiornerà anche la Xbox Series S (nome in codice Ellewood). Sono previsti 1 TB di storage, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, nuova modalità standby a basso consumo e packaging riciclabile al 100%. Il prezzo rimarrà invariato, ovvero 299 dollari (quindi 299,99 euro in Italia). Verrà annunciato anche un nuovo controller (nome in codice Sebille) con accelerometro e supporto Bluetooth 5.2.

La console di nuova generazione dovrebbe essere annunciata nel 2028. Microsoft vuole sviluppare una piattaforma ibrida che sfrutta la potenza della console e del cloud. Nei documenti sono indicate alcune specifiche hardware, tra cui la CPU AMD basata sull’architettura Zen 6 e la GPU AMD basata sull’architettura Navi 5.