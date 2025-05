SSD Lexar ultraveloce da 2 TB per PC e PS5 in sconto su Amazon

È il momento giusto per dare una marcia in più al tuo sistema, con uno degli SSD più apprezzati sul mercato. Trovi in offerta a tempo su Amazon l’unità da 2 TB della gamma Lexar NM790, la scelta ideale in termini di velocità, affidabilità e compatibilità, sia con i PC che con la console PS5. Può raggiungere i 7.400 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura e in 6.500 MB/s durante la scrittura. È un drive NVMe Gen4, perfetto per il gaming ad alte prestazioni con i titoli AAA più recenti, ma anche per la produttività avanzata.

Lexar NM790: l’offerta di Amazon al minimo storico

Progettato con fattore di forma M.2 2280, sfrutta la tecnologia Host Memory Buffer 3.0 per ottimizzare le prestazioni e per ridurre il consumo energetico fino al 40% rispetto alle alternative più comuni della categoria. L’installazione è semplice e intuitiva, persino sulla piattaforma videoludica di Sony, senza necessità di adattatori o configurazioni complesse. È inoltre realizzato in modo da garantire una grande longevità, rendendolo perfetto per chi utilizza il computer in modo intensivo. Scopri di più nella descrizione completa.

Al momento, Lexar NM790 nella versione da 2 TB è in forte sconto su Amazon e lo puoi acquistare al prezzo finale di 128 euro. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere o andare sold out da un momento all’altro.

La spedizione è gestita dalla logistica dell’e-commerce con la consegna gratis entro domani se effettui subito l’ordine. Ti segnaliamo infine che il voto medio ottenuto dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti sfiora il perfect score: 4,8 stelle su 5.