Logitech G G305 LIGHTSPEED con sensore 12K HERO a soli 28€ su Amazon

Approfitta di questa promozione sensazionale prima che sia tardi e sparisca per ottenere uno dei migliori mouse wireless da gaming in circolazione a un prezzo vantaggioso. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Logitech G G305 LIGHTSPEED a soli 28,68 euro, invece che 35,99 euro.

Per ciò che offre già il prezzo di partenza non era altissimo e dunque con questo sconto del 20% è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Sarai molto più rapido dei tuoi avversari durante le tue sessioni di gioco e potrai utilizzarlo ovviamente anche per le normali attività. Fa in fretta però perché l’offerta è a tempo limitato.

Logitech G G305 LIGHTSPEED non ha rivali

Possiamo dire senza ombra di dubbio che il mouse wireless Logitech G G305 LIGHTSPEED non ha rivali ed ecco perché a questa cifra è da prendere immediatamente. Si presenta con un design leggero ed ergonomico con un peso di soli 99 grammi e un profilo basso per garantire movimenti fluidi.

Possiede 6 pulsanti che potrai personalizzare tramite il software dedicato scaricabile gratuitamente e un’autonomia in grado di arrivare fino a 250 ore continuative con una sola batteria AA. Indicatore LED luminose ti avvisa inoltre quando rimane al 15%. Offre un tracciamento di oltre 400 IPS con sensibilità fino a 12.000 DPI per essere velocissimo. E con la connessione wireless LIGHTSPEED ultra veloce non avrai nessun ritardo e potrai battere sul tempo i tuoi avversari.

Affrettati perché chiaramente un’occasione di questo tipo non potrà durare a lungo e sarebbe un peccato perderla. Perciò prima che svanisca nel nulla vai su Amazon e acquista il tuo Logitech G G305 LIGHTSPEED a soli 28,68 euro, invece che 35,99 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.