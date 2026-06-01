I chip ARM N1 e N1X di NVIDIA per laptop stanno arrivando

NVIDIA è pronta a svelare i suoi primi processori ARM per laptop al Computex di Taipei. E questa volta il segreto è durato poco. NVIDIA, Microsoft e Arm hanno pubblicato su X lo stesso identico teaser: “A new era of the PC“, accompagnato dalle coordinate di Taipei. Tre aziende, un unico messaggio. I chip, attesi con i nomi N1 e N1X, segnano l’ingresso ufficiale di NVIDIA nel mercato Windows on ARM. E soprattutto, potrebbero mettere fine al monopolio di Qualcomm.

A new era of PC. 25.0528, 121.5990 — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) May 29, 2026

NVIDIA, Microsoft e Arm anticipano i processori laptop N1X

I processori N1 e N1X di NVIDIA sono chip ARM per PC portatili la stessa architettura che Qualcomm usa nei suoi Snapdragon X1 e X2, ma con il DNA grafico e AI di NVIDIA. Le voci circolano dal 2023. All’inizio di quest’anno, i report indicavano che Lenovo e Dell stessero preparando laptop con i chip N1X. Il CEO di Dell Michael Dell aveva accennato alla possibilità di un “AI PC con NVIDIA” in un’intervista nel 2024.

Fino a oggi, Qualcomm aveva una licenza esclusiva per la variante ARM di Windows 11. NVIDIA sconcia i programmi. Per la prima volta, i produttori di laptop avranno due opzioni per Windows su ARM, Qualcomm e NVIDIA, il che significa competizione reale su prestazioni, efficienza e prezzo.

NVIDIA porta qualcosa che Qualcomm non ha: decenni di esperienza in GPU e accelerazione AI. Se i chip N1X combinano le capacità grafiche di NVIDIA con l’efficienza energetica dell’architettura ARM, i laptop risultanti potrebbero essere significativamente migliori nel gaming, nell’AI locale e nei carichi di lavoro creativi rispetto a ciò che Qualcomm offre.

Qualcomm non resta a guardare, ha appena lanciato la piattaforma Snapdragon C per laptop entry-level a basso costo. Ma l’arrivo di NVIDIA sposta la competizione dalla fascia accessibile a quella ad alte prestazioni.

Per Apple, che domina il mercato dei laptop ARM con i chip M, NVIDIA è il primo concorrente serio lato Windows. Per Intel, che sta già perdendo quote a favore di Qualcomm, è un altro fronte aperto. Per gli utenti, è semplice, più concorrenza significa laptop migliori e prezzi più competitivi.