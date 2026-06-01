NVIDIA DGX Station for Windows: supercomputer sulla scrivania

La collaborazione tra Microsoft e NVIDIA non è limitata solo al chip RTX Spark, ma ha permesso anche di sviluppare DGX Station for Windows. È un potente supercomputer equipaggiato con il superchip GB300 che può essere utilizzato sulla scrivania per l’esecuzione locale dei modelli AI.

NVIDIA DGX Station for Windows: agenti AI su Windows 11

Oltre un anno fa, NVIDIA aveva presentato il supercomputer DGX Station, ma questa versione supportava solo Linux (Ubuntu in particolare). Grazie alla collaborazione con Microsoft, l’azienda californiana ha sviluppato l’equivalente versione ottimizzata per Windows 11.

DGX Station for Windows conserva le specifiche del supercomputer originario. Integra il superchip GB300 con CPU Grace (72 core Neoverse V2) e GPU Blackwell Ultra. La memoria dedicata è 496 GB LPDDR5X per la CPU e 252 GB HBM3e per la GPU. È possibile aggiungere una GPU esterna (RTX PRO 6000 Workstation Edition, RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition o RTX PRO 2000 Blackwell) per incrementare ulteriormente le prestazioni.

DGX Station for Windows consente agli sviluppatori di eseguire localmente modelli AI con 1.000 miliardi di parametri. Un simile “mostro” consuma fino a 1.600 Watt, quindi la sua presenza si noterà sulla bolletta elettrica. Microsoft sottolinea che Windows 11 può sfruttare la potenza del superchip GB300, garantendo anche la compatibilità con le applicazioni Linux grazie al Windows Subsystem for Linux (WSL).

Il supercomputer può essere utilizzato anche per altri compiti impegnativi, come la progettazione 3D. I primi DGX Station for Windows arriveranno sul mercato nel quarto trimestre. Tra i partner di NVIDIA e Microsoft ci sono ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, MSI e Supermicro.

NVIDIA Vera: CPU per agenti AI

NVIDIA ha svelato anche la nuova CPU Vera, erede dell’attuale Grace (usata nel chip RTX Spark). Integra 88 core Olympus e supporta fino a 1,5 TB di RAM LPDDR5X. I primi sistemi con Vera saranno disponibili in autunno. L’azienda californiana ha confermato che tra i clienti ci sono Anthropic, OpenAI e SpaceX.