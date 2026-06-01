Dell XPS 13: notebook economico per sfidare il MacBook Neo

Come promesso al CES 2026 di Las Vegas, l’azienda statunitense ha riportato sul mercato il Dell XPS 13. Questa volta però è un notebook economico che sfiderà il MacBook Neo (citato nel comunicato stampa). Il prezzo base è infatti identico (599 dollari), così come la dotazione minima di RAM. Cambiano ovviamente processore e sistema operativo.

Dell XPS 13 migliore del MacBook Neo?

L’arrivo del MacBook Neo (disponibile in Italia a 699 euro) ha “sorpreso” Microsoft. Apple potrebbe attirare gli utenti verso macOS, sistema operativo considerato migliore di Windows. L’azienda di Redmond ha quindi chiesto il supporto dei suoi partner storici per contrastare la minaccia. Dell ha risposto all’appello con il nuovo XPS 13.

Il notebook ha un telaio in alluminio e uno schermo touch InfinityEdge da 13,4 pollici (risoluzione di 2560×1600 pixel, refresh rate 30-120 Hz e trattamento antiriflesso). Nel comunicato stampa sono evidenziate la caratteristiche migliori rispetto al MacBook Neo. Oltre al display touch ha peso (1 Kg) e spessore (12,7 millimetri) inferiori, tastiera retroilluminata, quattro altoparlanti, connettività Wi-Fi 7 e porte USB Type-C più veloci (3.2 Gen 2).

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Core 5 320 o Core Ultra 7 355, 8/16/32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB, webcam da 2 megapixel o full HD, Bluetooth 6.0, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4 con Intel Core Ultra) e batteria da 52 Wh che offre un’autonomia fino a 17 ore di streaming.

La configurazione base con processore Intel Core 3 320, 8 GB di RAM e 512 GB di storage costa 699 dollari (599 dollari per gli studenti). Ci sono tuttavia forti dubbi sulle prestazioni di Windows 11 con 8 GB di RAM. In alcuni paesi sarà disponibile una versione con SSD da 256 GB, quindi il prezzo potrebbe essere inferiore. Non è noto se arriverà in Italia.