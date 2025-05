Il primo monitor OLED da gaming con refresh rate da 500 Hz

Si chiama Samsung Odyssey OLED G6 (modello G60SF) ed è il primo monitor OLED da gaming al mondo a raggiungere un refresh rate da 500 Hz. Ha una diagonale da 27 pollici, pannello con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e tempo di risposta ridotto a soli 0,03 millisecondi. Lo avevamo già avvistato all’inizio dell’anno in occasione della presentazione ufficiale, ora siamo giunti al debutto sul mercato.

500 Hz e 0,03 ms per Samsung Odyssey OLED G6

Dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, può vantare il supporto alle tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, la luminosità arriva a un picco di 1.000 nit ed è validato da Pantone per quanto riguarda l’accuratezza nella riproduzione dei colori. Queste le parole di Hoon Chung, Vicepresidente Esecutivo della divisione Visual Display del gruppo,

Samsung continua a guidare il settore dei monitor da gaming con innovazioni rivoluzionarie che ridefiniscono l’esperienza di gioco. Con Odyssey OLED G6, il primo monitor da gaming OLED a 500 Hz al mondo, stiamo portando le prestazioni di gioco, la qualità visiva e l’immersione a livelli completamente nuovi, offrendo ai gamer di tutto il mondo la prossima evoluzione della tecnologia di visualizzazione.

Tra le altre specifiche tecniche segnaliamo sistemi come Eye Saver Mode e Flicker Free per ridurre l’affaticamento degli occhi, senza dimenticare le numerose interfacce in dotazione: una DisplayPort 1.4, due HDMI 2.1, connettore per le cuffie e due porte USB. Non ci sono gli altoparlanti integrati.

Quella in dotazione a Samsung Odyssey OLED G6 è una tecnologia che ha il suo prezzo. Non si tratta certo di un monitor economico: circa 1.160 euro al cambio attuale, considerando quanto riportato dal sito ufficiale. Per sfruttarne appieno le potenzialità dev’essere anche abbinato a un PC da gaming con un comparto hardware adeguato. La commercializzazione è prevista inizialmente in pochi paesi come Singapore, Thailandia, Vietnam e Malesia, ma raggiungerà gli altri territori più avanti nel corso dell’anno.