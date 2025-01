Samsung svela un monitor gaming 4K OLED da 27 pollici

Samsung ha annunciato nuovi monitor delle serie Odyssey, Smart e ViewFinity che i visitatori potranno ammirare dal vivo presso gli stand del CES 2025 di Las Vegas. Uno dei più interessanti è il monitor gaming con pannello OLED da 27 pollici. Il produttore coreano ha svelato anche modelli con refresh rate di 500 Hz e 3D (non servono gli occhiali).

Primo monitor OLED 4K da 27 pollici

Samsung non ha comunicato le specifiche complete dei monitor, ma solo le caratteristiche più rilevanti. Tutti i dettagli, inclusi prezzi e date di lancio sul mercato, dovrebbero essere comunicati durante l’evento First Look del 5 gennaio a Las Vegas. Per la serie Odyssey dedicata al gaming sono stati annunciati tre modelli.

Odyssey OLED G8 (modello G81SF) è il primo monitor al mondo con pannello OLED 4K (3840×2160 pixel) da 27 pollici. Finora erano disponibili modelli da almeno 32 pollici. La frequenza di aggiornamento è 240 Hz, mentre il tempo di risposta è 0,03 millisecondi (GTG). Supporta le tecnologie AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync. Ha inoltre ricevuto la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400. Il pannello è anche Glare Free, quindi non ci sono riflessi che ostacolano il gioco.

Odyssey OLED G6 (modello G60SF) ha invece un pannello OLED da 27 pollici con risoluzione QHD (2560×1440 pixel) e refresh rate di 500 Hz. Anche Odyssey 3D (modello G90XF) ha un pannello da 27 pollici, ma mostra immagini 3D sfruttando lenti lenticolari e fotocamere che tracciano i movimenti degli occhi. Non è quindi necessario indossare fastidiosi occhiali.

Gli altri due monitor sono utili per la produttività. Smart Monitor M9 (modello M90SF) ha un pannello OLED 4K da 32 pollici e offre l’upscaling 4K sfruttando l’intelligenza artificiale. AI Picture Optimizer analizza invece i segnali di ingresso per determinare il tipo di contenuto visualizzato (giochi, video o applicazioni) e regola automaticamente le impostazioni del display.

Infine, il ViewFinity S8 (modello S80UD) ha un pannello 4K da 37 pollici e integra uno switch KVM (tastiera, video e mouse). Può anche ricaricare più dispositivi tramite porta USB Type-C da 90 Watt.