I monitor LG da non perdere durante la Settimana della Tecnologia

È iniziata la Tech Week su Amazon: la Settimana della Tecnologia propone centinaia di sconti su categorie come informatica, elettronica, mobile e gaming. Qui è dove concentriamo l’attenzione sui migliori monitor LG in promozione, selezionandone alcuni diversi per diagonale, tipologia di pannello e destinazione d’uso.

Tech Week: i migliori monitor LG in sconto

Partiamo dal modello LG 34WP75CP, con diagonale da 34 pollici e risoluzione ultrawide 3440×1440 pixel. Lo trovi in forte sconto. È curvo e integra altoparlanti stereo da 14 W che rendono superfluo il collegamento di speaker esterni.

Passiamo a LG UltraGear 27GS85Q. Più compatto del precedente (27 pollici, 2560×1440 pixel), arriva alla frequenza di aggiornamento da 200 Hz con un tempo di risposta ridotto a 1 ms. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per il gaming. È in offerta, non lasciartelo sfuggire.

Adatto a ogni scrivania, LG 24MS550 è un monitor Full HD da 24 pollici con altoparlanti integrati e superficie antiriflesso. Al prezzo di soli 99 euro è davvero imperdibile.

Alziamo l’asticella con LG UltraGear 27GS75Q, da 27 pollici con pannello IPS e risoluzione 2560×1440 pixel. Anche in questo caso si arriva a 200 Hz e 1 ms. Lo trovi in forte sconto. Tra i punti di forza c’è anche il supporto alla tecnologia HDR10.

Chiudiamo con un top di gamma assoluto: LG UltraGear OLED 45GX950A. Qui la diagonale di spinge a 45 pollici, la risoluzione a 5K (5120×2160 pixel). È curvo, ha gli altoparlanti stereo e la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium Pro. L’offerta di oggi lo rende un ottimo affare, almeno fino al sold out.

Ricordiamo che la Tech Week di Amazon proseguirà fino al 13 maggio. Per scoprire tutte le promozioni attive in tempo reale, fai un salto sulla sezione dedicata.