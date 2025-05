Nvidia: scoperto un inedito prototipo TITAN Ada Lovelace

Il famoso youtuber Der8auer ha avuto modo di scoprire e mettere le mani in un’inedito prototipo di Nvidia GeForce RTX TITAN con architettura Ada Lovelace, una variante che avrebbe rappresentato l’offerta di punta più estrema con specifiche tecniche di altissimo livello, ma che l’azienda ha alla fine deciso di non commercializzare.

Nvidia: provata una GeForce RTX TITAN Ada Lovelace mai commercializzata

La GeForce RTX TITAN Ada Lovelace di Nvidia condivide le stesse origini del prototipo RTX 4090 Ti che era testato da Gamers Nexus. Entrambe adottano un esclusivo sistema di raffreddamento a quattro slot, dove le ventole, disposte asimmetricamente una nella parte inferiore e l’altra in quella superiore, soffiano l’aria attraverso il dissipatore. Ciò fa di questo prototipo un effettivo precursore della serie RTX 50 Founders Edition, dove il PCB della scheda è invece posizionato centralmente per essere affiancato ai suoi lati dai dissipatori, con due ventole installate nella parte inferiore a soffiare l’aria. Il prototipo TITAN ha un PCB diviso in tre parti, con una scheda ruotata e un’interfaccia PCIe separata.

La GeForce RTX TITAN Ada Lovelace di Nvidia si distingue anche per il colore beige del dissipatore, simile ai precedenti modelli TITAN, e dal marchio della serie visibile sia sul lato che sul telaio. A differire dal prototipo della RTX 4090 Ti sono anche i due connettori di alimentazione da 16 contatti.

Der8auer, che ha provato la scheda, ha avuto modo di scoprire che questa è basata sulla GPU AD102 di punta, la quale presenta un totale di 18.432 CUDA core, un numero superiore del 12% di quelli presenti su RTX 4090, insieme a una memoria di 48GB GDDR6X su un bus a 384 bit. La mancanza di supporto driver ha però limitato il riconoscimento da parte di GPU-Z, che ha comunque confermato la configurazione della memoria, una larghezza di banda di 1008 GB/s, una frequenza base di 2235 MHz, una frequenza per la memoria di 1313 MHz e un boost clock di 2520 MHz.

Immagini

Poiché non è stato possibile eseguire prove su diversi titoli, Der8auer ha testato la GeForce RTX TITAN Ada Lovelace di Nvidia sui benchmark sintetici. Nel test Time Spy Extreme, la RTX 5090 si è dimostrata solo l’11% più veloce, al tempo stesso il protitpo TITAN ha superato la RTX 4090 del 15%. Nel test Speed Way la TITAN è risultata il 7% più performante della 4090. In giochi come Cyberpunk, la TITAN Ada Lovelace è stata in grado di esprimere un incremento medio del 22% di FPS rispetto alla RTX 4090.

Nonostante lo youtuber non abbia svelato la provenienza della scheda, è probabile che questa sia stata fornita da Nvidia, anticipando al tempo stesso altri due video in arrivo sempre sull’inedito prototipo.