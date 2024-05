Microsoft lancerà un Xbox mobile store a luglio

Dopo quasi due anni di indiscrezioni e conferme da parte di vari dirigenti, Microsoft ha finalmente annunciato quando sarà disponibile lo store Xbox per dispositivi mobile. Sarah Bond, Presidente della divisione Xbox, ha comunicato che il negozio digitale debutterà nel mese di luglio. Inizialmente verrà lanciata una versione web, ma in futuro potrebbe arrivare l’app per Android e iOS.

Store web-based per evitare le commissioni

Le prime voci sullo store mobile risalgono a fine 2022, quando le varie autorità antitrust dovevano ancora approvare l’acquisizione di Activision Blizzard. Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, aveva confermato i piani in diverse occasioni. L’obiettivo finale è offrire un app store direttamente su Android e iOS, ma le novità introdotte da Apple per rispettare il Digital Markets Act in Europa ha “raffreddato gli entusiasmi”.

Sarah Bond aveva criticato le nuove regole, in particolare la famigerata Core Technology Fee. Per evitare il pagamento delle commissioni, l’azienda di Redmond lancerà un mobile store Xbox web-based. Quindi gli utenti potranno utilizzare qualsiasi dispositivo, indipendentemente dalle policy applicate da Apple e Google.

Inizialmente saranno disponibili solo i giochi sviluppati dai vari studios di Microsoft, tra cui Candy Crash Saga, Minecraft e Call of Duty: Mobile. Gli utenti potranno sfruttare un’esperienza di gioco cross-platform (console, computer e mobile). Successivamente verranno aggiunti i titoli dei pubisher di terze parti. In futuro potrebbe essere lanciato un vero app store su Android e iOS.

Rimanendo in tema, Microsoft ha recentemente chiuso tre studios: Arkane Austin, Tango Gameworks e Alpha Dog Games, mentre il team di Roundhouse Studios è stato unito ai ZeniMax Online Studios.