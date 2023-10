Microsoft-Activision: approvazione definitiva in UK

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha approvato definitivamente l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, come previsto. È stata quindi rispettata la scadenza fissata sia dall’autorità antitrust che dalle due aziende. Lo scontro ancora aperto con la FTC (Federal Trade Commission) degli Stati Uniti non impedirà il completamento della transazione da 68,7 miliardi di dollari.

Superato l’ostacolo finale

L’acquisizione era stata annunciata da Microsoft il 18 gennaio 2022. La CMA aveva avviato la prima indagine il 6 luglio 2022, terminata il 22 agosto 2023 con il blocco della transazione. L’azienda di Redmond ha quindi comunicato la vendita dei diritti del cloud gaming a Ubisoft per soddisfare le richieste della CMA.

L’autorità antitrust ha avviato una seconda indagine il 22 agosto. L’approvazione provvisoria è arrivata il 22 settembre e ora c’è quella definitiva. La CMA scrive che la vendita dei diritti del cloud gaming a Ubisoft impedisce a Microsoft di avere il controllo sulla distribuzione in streaming dei giochi di Activision Blizzard.

I contenuti per PC e console di Activision Blizzard verranno forniti per 15 anni dalla software house francese su varie piattaforme di cloud streaming, non solo quella di Microsoft. Ubisoft potrà anche offrire i giochi su sistemi operativi diversi da Windows. Questa soluzione è valida solo nel Regno Unito, ma la modifica dell’accordo originario non avrà nessun impatto sulla decisione della Commissione europea.

La FTC degli Stati Uniti ha deciso di continuare lo scontro presso il suo tribunale amministrativo. Dato che la richiesta di ingiunzione preliminare è stata respinta in primo grado (l’appello verrà discusso a dicembre), Microsoft può finalmente completare l’acquisizione dopo oltre 20 mesi. La notizia è stata ovviamente accolta positivamente da Brad Smith (Presidente di Microsft) e Bobby Kotick (CEO di Activision Blizzard).