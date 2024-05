Stories on X: Grok genera riassunti delle notizie

L’azienda californiana ha annunciato una nuova funzionalità denominata Stories on X. Nella sezione Esplora vengono mostrati i riassunti delle notizie di tendenza generati da Grok, il chatbot sviluppato da xAI. La novità è al momento disponibile su web e iOS solo per gli abbonati a X Premium/Premium+.

Nella scheda For you (Per te) della sezione Esplora sono elencati i trending topic, ovvero gli argomenti più popolari del momento. Gli abbonati a X Premium/Premium+ vedranno invece le notizie più seguite con titolo, data di pubblicazione e categoria (ad esempio, sport, business e altre). Le Storie sono personalizzate in base alle opzioni selezionate nelle impostazioni di Esplora.

👀 Now available: Stories on X, powered by Grok AI 👀

See what the world is talking about with Stories on X, curated by @grok. now available for Premium subscribers in the Explore tab!

web & iOS only for now– let us know your feedback pic.twitter.com/Iv6zk9WugU

— Engineering (@XEng) May 3, 2024