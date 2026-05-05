Messaggi RCS tra iPhone e Android con la crittografia end-to-end

I messaggi tra iPhone e Android saranno finalmente crittografati. Apple ha confermato nelle note di rilascio della Release Candidate di iOS 26.5 che la crittografia end-to-end per la messaggistica RCS arriva nell’app Messaggi. Dopo anni in cui gli scambi tra le due piattaforme erano protetti meno di quelli tra iPhone (iMessage) o tra Android (Messaggi di Google con RCS), la lacuna si chiude. Non subito per tutti, la funzione è in beta e dipende dagli operatori, ma la conferma ufficiale c’è.

Apple aggiunge la crittografia ai messaggi RCS: iPhone e Android finalmente protetti

La crittografia end-to-end si applica ai messaggi RCS scambiati tra iPhone e Android. Il contenuto delle conversazioni è protetto in modo che solo mittente e destinatario possano leggerlo, nemmeno Apple, Google o l’operatore possono accedere al contenuto.

La funzione è contrassegnata come “beta” e sarà disponibile progressivamente con gli operatori compatibili. Apple pubblicherà la lista degli operatori supportati su una pagina dedicata prima del lancio pubblico di iOS 26.5, atteso per la prossima settimana.

La crittografia RCS era apparsa nelle versioni di test di iOS 26.4, per poi essere rimossa poco prima del rilascio pubblico, senza spiegazioni ufficiali. È riapparsa nelle beta di iOS 26.5 senza gli avvertimenti che avevano accompagnato la versione precedente. La conferma definitiva è arrivata con le note della Release Candidate, che menzionano esplicitamente l’integrazione in Messaggi.

Il ritiro da iOS 26.4 e il rilancio in iOS 26.5 suggeriscono che c’erano problemi tecnici o di compatibilità con gli operatori che Apple ha risolto nel frattempo.

Perché è importante

La comunicazione tra iPhone e Android è sempre stata il punto debole della messaggistica mobile. iMessage è crittografato ma funziona solo tra dispositivi Apple. Messaggi di Google supporta RCS con crittografia ma solo tra Android. I messaggi tra le due piattaforme passavano per RCS senza crittografia, o peggio, cadevano su SMS. Con iOS 26.5, il cerchio si chiude: RCS crittografato tra iPhone e Android, nello stesso formato in cui funzionano già le conversazioni tra dispositivi della stessa piattaforma.

Per gli utenti che comunicano con amici o familiari sull’altra piattaforma, e sono tanti, è la novità più rilevante di iOS 26.5.