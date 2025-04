Switch 2: Mario Kart World e gli altri giochi in preordine su Amazon

Nintendo ha svelato tutti i segreti di Switch 2 e confermato il suo arrivo per il 5 giugno. Qui è dove ti segnaliamo i primi giochi messi a disposizione per il preordine su Amazon, tutti nella versione su scheda (non digitale). Si tratta di acquisti al prezzo minimo garantito, vale a dire che in caso di sconti proposti dall’e-commerce prima del lancio, la riduzione della spesa sarà applicata in automatico al pagamento.

Su Amazon sono arrivati i giochi per Switch 2

Partiamo dal pezzo forte della lineup: Mario Kart World. Il racing game accompagnerà la piattaforma al debutto con modalità inedite e tanti personaggi in più. Lo puoi acquistare subito per scendere in pista al day one.

Sono attese anche le riedizioni dei due titoli dedicati a Link visti nella generazione precedente. Il primo è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nella sua versione migliorata con framerate a 60 fps e texture più dettagliate.

L’altro è Breath of the Wild, a cui Nintendo ha riservato lo stesso trattamento. Lo trovi in preordine su Amazon.

Passando agli sviluppatori di terze parti, per gli amanti dei picchiaduro a incontri c’è la Years 1-2 Fighters Edition di Street Fighter 6. Include 26 personaggi giocabili e 20 stage.

Infine, Bravely Default: Flying Fairy arriva su Switch 2 con l’edizione HD Remaster, una rivisitazione del classico RPG con grafica in alta definizione.

Tutti i titoli elencati sono venduti e spediti da Amazon con la consegna gratuita assicurata dal day one del 5 giugno.