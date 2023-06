Aumenti di prezzo per Xbox Series X e Game Pass

Quando lo scorso anno Sony ha deciso di incrementare il prezzo di PS5, Microsoft ha tenuto duro dichiarando di non voler applicare alcun aumento per Xbox Series X (e per la versione Series S). Le cose stanno purtroppo per cambiare: il gruppo di Redmond ha reso nota la volontà di ritoccare verso l’alto la spesa per la piattaforma top di gamma, in gran parte dei territori. Il rincaro scatterà nel mese di agosto in paesi come Stati Uniti, Giappone, Cile, Brasile, Colombia e gran parte dell’Europa, Italia compresa.

Xbox Series X e Game Pass: Microsoft conferma gli aumenti

La console next-gen dovrebbe dunque arrivare a costare 549,99 euro da listino ufficiale. Per gli interessati all’acquisto, una buona soluzione potrebbe essere quella di giocare d’anticipo e allungare le mani sul prodotto prima che scatti il rialzo (al momento è su Amazon Italia a 490,00 euro).

Non è tutto: rincari in vista anche per gli abbonamenti mensili a Xbox Game Pass, per la prima volta. A partire dalla prima settimana di luglio, la sottoscrizione base passerà da 9,99 euro a 10,99 euro (al momento è ancora ferma a 29,99 euro per il trimestrale e a 59,99 euro per il semestrale). Quella più evoluta, la formula Ultimate, salirà dagli attuali 12,99 euro a 14,99 euro al mese. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Kari Perez, Head of Communications, affidate alla redazione del sito The Verge.

Abbiamo mantenuto fissi i prezzi delle nostre console per molti anni e ora li ritocchiamo per adeguarli alle condizioni sfidanti di ogni mercato.

Dal canto suo, Microsoft ribadisce che gli aumenti non sono in alcun modo collegati all’esborso economico sostenuto per far fronte all’acquisizione di Activision Blizzard.

Gli aggiustamenti del prezzo di Game Pass non sono legati all’accordo con Activision Blizzard, ma sono da intendere come la volontà di adeguarsi alle condizioni dei mercati locali.

