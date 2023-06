Giochi Xbox in streaming su NVIDIA GeForce NOW

Durante l’evento Games Showcase, Microsoft ha annunciato nuovi titoli e la Xbox Series S di colore nero. L’azienda di Redmond ha inoltre confermato il supporto per i servizi di streaming alternativi con l’arrivo dei giochi Xbox per PC su NVIDIA GeForce NOW. A tale proposito, il responsabile del gruppo (Phil Spencer) ha dichiarato che sicuramente verrà completata l’acquisizione di Activision Blizzard.

Titoli PC Game Pass su GeForce NOW

Microsoft sottolinea che gli utenti che giocano con PC Game Pass sono aumentati del 46% nel primo trimestre (rispetto allo stesso periodo del 2022) e che le entrate dagli abbonamenti hanno raggiunto quasi un miliardo di dollari. Il nuovo gioco Starfield di Bethesda Game Studios, sussidiaria di ZeniMax Media (acquisita da Microsoft nel 2021), sarà disponibile contemporaneamente su Xbox Series X/S, PC e Steam, oltre che su Xbox, PC e Cloud con Game Pass. Gli abbonati a Game Pass potranno accedere ai giochi per PC tramite GeForce NOW nei prossimi mesi.

Si tratta del frutto dell’accordo decennale sottoscritto da Microsoft con NVIDIA. Nel comunicato stampa è scritto “giochi selezionati“, quindi non sarà disponibile l’intero catalogo. Gli utenti potranno però sfruttare le GeForce RTX 4080 (piano Ultimate a 19,99 euro/mese) che offrono prestazioni nettamente superiori al servizio di cloud gaming di Microsoft.

In futuro saranno disponibili anche i titoli di Activision Blizzard, la cui acquisizione è stata approvata dalla Commissione europea (e da altri paesi), ma non da Regno Unito (Microsoft ha presentato appello) e Stati Uniti (la prima udienza è prevista per agosto). Durante un incontro con la stampa, Phil Spencer ha dichiarato che verrà sicuramente trovata una soluzione e che quindi l’acquisizione verrà approvata definitivamente.

In base alle ultime indiscrezioni, l’azienda di Redmond potrebbe “aggirare” il blocco della CMA (Competition and Markets Authority) consentendo ad un partner locale di distribuire i giochi Activision e Blizzard nel Regno Unito, come Blizzard ha già fatto in Cina.

