Xbox Series S si veste di Nero Carbone

Non solo Starfield: tra le sorprese dall’evento Games Showcase di Microsoft c’è anche la nuova Xbox Series S nella colorazione Nero Carbone e con SSD da 1 TB. La console next-gen economica, se così la si può definire, cambia look prendendo in prestito il vestito della Series X, la sorella maggiore in termini di potenzialità, e raddoppia la capacità dello storage.

Nuovo colore, nuova SSD: Xbox Series S, Nero Carbone da 1 TB

Il resto delle specifiche tecniche non cambia. Proponiamo di seguito il filmato condiviso dal gruppo di Redmond per annunciarne l’arrivo. Ovviamente, porterà con sé in dotazione il controller wireless con lo stesso look. Per allungare le mani sulla piattaforma sarà comunque necessario attendere.

Abbiamo citato Starfield (è già in preordine la Special Edition) in apertura e non potrebbe essere altrimenti. Si tratta di una potenziale killer application sviluppata da Bethesda Game Studios, un RPG dall’ambientazione spaziale con una mappa enorme in cui muoversi liberamente, prendendo decisioni che influiranno poi sul prosieguo dell’avventura. La personalizzazione di ogni aspetto e la varietà del gameplay dovrebbero costituire due dei principali punti di forza. Per saperne di più è possibile immergersi nel video di 45 minuti pubblicato dalla software house in occasione del Games Showcase.

La data di uscita fissata da Microsoft per la nuova versione di Xbox Serie S, nella colorazione Nero Carbone (Carbon Black) e con unità SSD da 1 TB, è fissata per l’1 settembre 2023. Sarà in vendita al prezzo di 349,99 euro. Ricordiamo che l’incarnazione tradizionale della console, quella bianca da 512 GB, costa 299,99 euro secondo il listino ufficiale, ma online la si trova facilmente in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.