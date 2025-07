F1, MotoGP e tornei di tennis sono su NOW: scopri l'offerta

Se sei appassionato di sport e non vuoi perderti neanche un GP di F1 e MotoGP o una grande sfida di tennis sul cemento, NOW è la piattaforma streaming che fa per te.

Con la nuova offerta attiva, puoi seguire in esclusiva tutte le gare di Formula 1 e MotoGP, i principali tornei di tennis, e molto altro, direttamente online e senza bisogno di parabola. In questo momento c’è un’offerta molto interessante sul sito di NOW: vediamola di seguito.

Cosa include il Pass Sport di NOW

NOW include nel suo Pass Sport eventi imperdibili come:

Tutti i GP di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming;

in esclusiva streaming; US Open, Nitto ATP Finals e WTA Finals ;

; ATP Tour e WTA Tour con copertura completa delle competizioni internazionali;

con copertura completa delle competizioni internazionali; Altri contenuti Sky Sport tra cui la Premier League, la Serie A (3 partite su 10 a turno), la Bundesliga, la UEFA Champions League e molto altro.

Attivando ora il Pass Sport, puoi approfittare di una promozione vantaggiosa. Il prezzo è di 19,99€/mese per 12 mesi al prezzo di 8 mesi, al posto del prezzo pieno (29,99€/mese), senza alcun costo di attivazione con permanenza minima di un anno. In alternativa, è possibile optare sul piano di 29,99€ al mese con promo di 24,99€ mese per i primi due mesi.

Un’occasione da non perdere per chi vuole seguire il grande sport in diretta e in streaming su qualsiasi dispositivo. Che tu sia tifoso di tennis, motori o calcio internazionale, con NOW hai tutto in un unico abbonamento.