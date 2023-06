Starfield è in preordine su Amazon: acquistalo ora

Il gioco più atteso dell’anno, l’asso nella manica di Microsoft per Xbox Series X/S, da oggi è in preordine su Amazon: stiamo ovviamente parlando di Starfield, la colossale avventura ambientata nello spazio sviluppata da Bethesda e in cantiere ormai dal 2018. Una mappa composta da oltre 1.000 pianeti da esplorare liberamente in ogni angolo e una storia tutta da scrivere, per quello che già si prospetta come un capolavoro annunciato.

La longevità e la profondità della narrazione costituiranno i principali punti di forza di un titolo che sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi la killer application di questa generazione videoludica. I fatti raccontati prendono vita intorno al 2310, fuori dal nostro sistema solare, quando le fazioni Colonie Unite e Freestar Collective danno vita a una sanguinosa guerra civile. Ulteriori dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Da oggi è possibile comprare Starfield sull’e-commerce, nella sua versione per Xbox Series X/S e in copia fisica, al prezzo di 80,99 euro.

Amazon garantisce la consegna gratuita al day one del 6 settembre per chi effettua subito l’acquisto in preordine del gioco.

