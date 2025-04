PlayStation 5 Pro: quasi 136 euro di sconto su eBay e la paghi in 3 rate con Klarna

L’occasione migliore per acquistare PlayStation 5 Pro è adesso. Grazie ad un nuovo codice sconto su eBay puoi portartela a casa a soli 664,05 euro invece di 799,99. Per averla a questo prezzo devi inserire il codice TECHAPR25 prima del pagamento dopo averla aggiunta al carrello. A quel punto, potrai anche selezionare il pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna da 233 euro ciascuna. La spedizione è gratuita e immediata con corriere espresso.

PlayStation 5 Pro: la console per giocare al top

Con PlayStation 5 Pro puoi goderti i tuoi videogiochi preferiti di ultima generazione nella loro migliore condizione possibile. Rispetto la PS5 base, il modello Pro è in grado di garantirti più potenza, più fluidità e più dettagli. Con il supporto al 4K nativo e alla nuova tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), i giochi supportati prendono nuova vita.

La console è completamente digitale con ben 2TB di spazio per conservare ancora più giochi: la memoria è naturalmente espandibile tramite SSD NVMe compatibili e inoltre, se preferisci, in un secondo momento puoi acquistare il lettore disco a parte come accessorio per renderla compatibile anche con il tradizionale formato fisico.

Su eBay hai l’occasione di risparmiare parecchio sul prezzo di listino: tutto quello che devi fare è aggiungerla al carrello, inserire il codice TECHAPR25 e poi potrai completare il pagamento a 664,05 euro invece di 799,99, anche in 3 comode rate con Klarna. Avrai la garanzia di 2 anni, spedizione gratuita e protezione cliente eBay, che ti rimborsa in caso di imprevisto.