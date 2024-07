Xbox Cloud Gaming disponibile su Fire TV Stick

Come anticipato a fine giugno, Microsoft ha annunciato ieri sera l’arrivo dell’app Xbox su due Fire TV Stick. Gli utenti possono quindi accedere al catalogo di giochi offerti in streaming dall’azienda di Redmond. Ovviamente servono l’abbonamento e un controller Bluetooth.

La Xbox Series X integra un’unità ottica Blu-ray per la riproduzione dei giochi venduti su supporto fisico, ma potrebbe essere eliminata nella futura console. Microsoft punta soprattutto sul cloud gaming, in quanto è possibile accedere ai giochi con qualsiasi dispositivo connesso ad Internet. L’app Xbox può essere ora scaricata dallo store di Amazon e installata anche su Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max.

No console? Don’t be scared.

Xbox Gaming is rolling out today with Amazon Fire TV, where you’ll be able to play games directly from the Xbox app: https://t.co/42ztprdgGw pic.twitter.com/dwuJwWZYs0

— Xbox (@Xbox) July 8, 2024