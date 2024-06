Amazon Prime Day il 16-17 luglio 2024, offerte già disponibili

Dalla sua prima edizione nel 2015, l’Amazon Prime Day è diventato un appuntamento fisso dell’estate. Questo evento promozionale è uno dei vantaggi riservati ai membri del programma Amazon Prime. Oltre alla consegna gratuita in un giorno lavorativo e all’accesso a Prime Video, Prime Reading, Amazon Music Prime e Prime Gaming, è possibile approfittare di questo breve periodo per fare acquisti a prezzi stracciati.

La buona notizia è che, anche chi non è ancora iscritto a Prime, può approfittare degli sconti registrandosi al servizio per un periodo di prova gratuito di 30 giorni. In questo modo, iscrivendosi ora alla prova gratuita, tutti possono accedere alle migliaia di offerte esclusive del Prime Day, che solitamente propongono sconti molto vantaggiosi su una vasta gamma di prodotti.

Quindi, registrandosi per i 30 giorni di prova gratuita di Amazon Prime, anche i non iscritti possono partecipare al Prime Day e godere dei suoi sconti imperdibili.

Prime Day 2024: appuntamento il 16 e 17 luglio 2024

Il Prime Day si svolge solitamente in due giorni. Quest’anno si terrà martedì 16 e mercoledì 17 luglio 2024, a pochi giorni dalla fine dei saldi.

Come ogni anno, sarà possibile approfittare di centinaia di migliaia di offerte esclusive, in modo da risparmiare un bel po’ di soldini. E in generale, le promozioni dell’Amazon Prime Day sono migliori di quelle dei saldi o del Black Friday. L’unico aspetto negativo di questo evento, è che dura solo 48 ore, dalle 00:01 del primo giorno alla mezzanotte del secondo. Quindi si ha davvero poco tempo per fare incetta di prodotti a prezzi scontati.

Prime Day 2024: cosa aspettarsi?

Il Prime Day è un’ottima opportunità per acquistare una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati, non solo i dispositivi prodotti da Amazon come gli speaker Echo, gli ebook reader Kindle e le smart TV Fire. Le promozioni del Prime Day coprono praticamente tutte le categorie merceologiche: dalla moda alla casa, dalla cura della persona ai prodotti di uso quotidiano, dallo sport al tempo libero fino alla tecnologia.

In particolare, chi sta valutando l’acquisto di un nuovo smartphone, tablet, laptop, console videogiochi, cuffie o smart TV può trovare interessanti sconti sui brand più noti, dato che molti produttori approfittano dell’evento per svendere le proprie scorte. Inoltre, alcuni prodotti sono già in offerta!