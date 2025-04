FTC vs Meta: inizia il processo antitrust

Lunedì 14 aprile inizierà uno dei processi antitrust più attesi del 2025. Meta dovrà difendersi dalle accuse di monopolio nel mercato dei social network. La Federal Trade Commission (FTC) dovrà dimostrare che l’acquisizione di WhatsApp e Instagram ha danneggiato la concorrenza. Non è tuttavia esclusa una decisione a sorpresa da parte di Donald Trump.

Meta dovrà vendere WhatsApp e Instagram?

Meta (all’epoca Facebook) ha acquisito WhatsApp nel 2014 per 19,3 miliardi di dollari e Instagram nel 2012 per 1 miliardo di dollari. La FTC aveva approvato entrambe le acquisizioni, ma a dicembre 2020 ha denunciato l’azienda di Melno Park per abuso di posizione dominante.

La prima versione della denuncia era stata respinta dal giudice perché non erano state presentate sufficienti prove per dimostrare il monopolio. La FTC ha quindi presentato una versione aggiornata e lo stesso giudice ha comunicato che ci sono gli estremi per un processo.

Le prime udienze sono state fissate per lunedì 14 aprile. Davanti al giudice compariranno Mark Zukerberg (CEO), Sheryl Sandberg (ex COO), Andrew Bosworth (CTO), Alex Schultz (CMO) e Chris Cox (CPO). Previste anche le testimonianze di attuali ed ex dirigenti di WhatsApp e Instagram, oltre ai dirigenti di aziende concorrenti, tra cui Snap, Pinterest e TikTok.

Un portavoce di Meta ha dichiarato:

La causa della FTC contro Meta sfida la realtà. Le prove in tribunale dimostreranno ciò che ogni diciassettenne al mondo sa: Instagram, Facebook e WhatsApp competono con TikTok, YouTube, X, iMessage e molti altri di proprietà cinese. A più di 10 anni dall’autorizzazione delle nostre acquisizioni da parte della FTC, l’azione della Commissione in questo caso trasmette il messaggio che nessun accordo è mai veramente definitivo. Le autorità di regolamentazione dovrebbero sostenere l’innovazione americana, piuttosto che cercare di smantellare una grande azienda americana e avvantaggiare ulteriormente la Cina su questioni cruciali come l’intelligenza artificiale.

In caso di sconfitta (al termine dei tre gradi di giudizio), Meta potrebbe essere costretta a vendere WhatsApp e Instagram. Ciò avrebbe pesanti conseguenze sui profitti (derivanti principalmente dalle inserzioni su Instagram) e sulla possibilità di spingere gli utenti ad usare Meta AI.