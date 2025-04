Passaporto digitale europeo per i giocattoli

La Commissione europea ha annunciato un ulteriore passo verso l’approvazione definitiva della proposta Regulation on Toy Safety. Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul nuovo regolamento che vieterà l’uso di sostanze chimiche pericolose e introdurrà il passaporto digitale per i giocattoli.

Maggiori protezioni per i bambini

Le norme attuali vietano l’uso di sostanze chimiche cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Il nuovo regolamento aggiunge anche gli interferenti endocrini, le sostanze nocive per l’apparato respiratorio e le sostanze chimiche tossiche per la pelle e altri organi. Sono inoltre vietati bisfenoli e PFAS. Le fragranze allergeniche sono vietate nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi e nei giocattoli destinati ad essere messi in bocca.

Tutti i giocattoli dovranno avere un passaporto digitale. Le informazioni sulla sicurezza verranno mostrate alle autorità doganali e ai consumatori attraverso la scansione di un codice QR. Gli importatori dovranno presentare i passaporti digitali alle frontiere dell’UE (anche per i giocattoli venduti online). Un nuovo sistema informatico controllerà tutti i passaporti digitali e identificherà le spedizioni che necessitano di controlli approfonditi in dogana.

Le regole si applicano anche alle aziende che gestiscono piattaforme di e-commerce, come Amazon. Sulla pagina del prodotto dovranno essere aggiunti il marchio CE, gli avvisi di sicurezza e un link (codice QR) al passaporto digitale (visibile prima di completare l’acquisto).

Le nuove regole dovranno ora essere approvate formalmente da Parlamento e Consiglio. Entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma verranno applicate a partire da 54 mesi dopo.