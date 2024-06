Xbox Cloud Gaming su Amazon Fire TV Stick a luglio

Amazon e Microsoft hanno annunciato l’avvio di una collaborazione che permetterà di portare Xbox Cloud Gaming su Fire TV Stick. A partire dal mese di luglio, gli utenti con abbonamento Xbox Game Pass Ultimate potranno accedere a centinaia di giochi. La tempistica è perfetta, in quanto è molto probabile che i dispositivi dell’azienda di Seattle saranno in offerta durante il Prime Day (16-17 luglio).

Xbox Cloud Gaming su Fire TV Stick

Il servizio Xbox Cloud Gaming consente di giocare in streaming senza la necessità di acquistare una console. Al momento sono supportati i dispositivi Windows e Android, le recenti smart TV di Samsung e i visori Quest di Meta. L’accesso è possibile anche con iPhone, iPad e Mac, ma solo tramite browser (Microsoft non ha ancora rilasciato l’app per iOS e iPadOS, come permesso dalle nuove regole di Apple).

All’elenco si aggiungeranno presto Fire TV Stick 4K (2023) e Fire TV Stick 4K Max (2023), ovvero i due modelli più potenti offerti da Amazon. Gli utenti dovranno ovviamente sottoscrivere l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate (14,99 euro/mese).

Dopo aver scaricato l’app Xbox dallo store di Amazon sarà necessario effettuare l’accesso con un account Microsoft. Gli utenti potranno utilizzare diversi controller Bluetooth, tra cui Xbox Wireless Controller o Adaptive Controller e Sony PlayStation DualSense o DualShock 4. L’elenco completo è disponibile sul sito di supporto.

Xbox Cloud Gaming arriverà su Fire TV Stick a luglio (non è noto il giorno esatto). Luglio è anche il mese del Prime Day, quindi è quasi certo che Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max potranno essere acquistati a prezzo scontato.