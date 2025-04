Microsoft ha creato una versione AI di Quake II

Microsoft ha pubblicato una demo per mostrare le capacità dei modelli Muse annunciati a fine febbraio. Gli utenti possono giocare ad una versione web del famoso gioco Quake II. Il gameplay è stato interamente generato dall’intelligenza artificiale.

Quake II in Microsoft Copilot

Muse è una famiglia di modelli. Il primo, denominato WHAM-1.6B (WHAM è l’acronimo di World and Human Action Model), è stato addestrato con il gioco Bleeding Edge e offre un output con risoluzione di 300×180 pixel e 1 fps. Microsoft ha successivamente incrementato la risoluzione a 640×360 pixel e la generazione delle immagini ad oltre 10 fps. Il risultato può essere visto nella demo di Quake II.

Gli utenti possono giocare direttamente nel browser all’interno dell’interfaccia web di Microsoft Copilot. Lungo il lato sinistro ci sono i tasti da usare per muoversi, guardare ed eseguire azioni. La generazione delle immagini avviene in tempo reale. Microsoft ha quindi imposto un limite di tempo per una singola sessione di gioco.

Ci sono anche diverse limitazioni, tra cui bassa qualità, aumento della latenza con molti accessi e gameplay su una parte di un singolo livello (quando viene raggiunta la fine, il livello riparte dall’inizio).

Microsoft ha tuttavia sottolineato che i modelli Muse possono essere utilizzati per migliorare i giochi classici (retrogaming). È stato già avviato l’addestramento con altri titoli del passato. I risultati verranno mostrati nel corso dei prossimi mesi.