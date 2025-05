Windows 11 nuovo menu Start: com'è nato e quando arriva

Microsoft ha svelato il restyling del menu Start di Windows 11, insieme ad alcune nuove funzionalità AI per il sistema operativo. In un recente post sul blog Microsoft Design, l’azienda ha raccontato il processo creativo che ha portato a questo rinnovamento.

Microsoft svela il dietro le quinte del nuovo menu Start di Windows 11

Quattro principi guida hanno ispirato il team di design:

App a colpo d’occhio: tutte le app, fissate, installate o appena scoperte, devono essere subito disponibili.

Personalizzazione: il menu deve riflettere le preferenze e il flusso di lavoro dell’utente, mostrando ciò che più conta.

Velocità: eliminare i clic non necessari per accelerare le attività.

Familiarità: mantenere l’icona riconoscibile, pur offrendo novità.

Il team ha realizzato diversi prototipi, come la suddivisione delle app in categorie tematiche, menu più ordinati e facili da navigare, widget interattivi integrati nella schermata principale, ecc. Oltre 300 utenti di Windows 11 hanno partecipato agli studi di Microsoft, alcuni anche in call di co-creazione. Le loro richieste sono state tradotte in modifiche concrete:

Maggiore facilità nel trovare le app: un menu Start a vista singola con i pin in alto, i suggerimenti al centro e le categorie di app o l’elenco completo in basso. Stop al passaggio tra viste diverse.

Suggerimenti più intelligenti: Windows 11 impara le preferenze per dare consigli più utili. La sezione dei suggerimenti si può anche disattivare del tutto.

Più controllo: l’utente sceglie se vedere più pin o più suggerimenti.

Separazione dei contenuti del telefono: un riquadro dedicato per Phone Link.

L’obiettivo era un menu Start bello e funzionale su dispositivi di ogni dimensione, dal piccolo Surface Go ai maxi display ultrawide da 49 pollici.

Quando arriverà il nuovo menu Start?

Microsoft non ha ancora annunciato date per la fase di test pubblico o il rilascio ufficiale. Tuttavia, nelle recenti build di anteprima di Windows 11 è già possibile attivare il nuovo menu Start tramite ID funzione.