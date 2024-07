Windows 11: novità per cercare le app nel Microsoft Store

Su Windows 11 si appresta ad arrivare una nuova e interessante funzione che va a semplificare la vita degli utenti quando devono cercare specifiche app all’interno del Microsoft Store. La feature, attualmente disponibile nel canale Insider, è stata segnalata nelle scorse ore dall’utente PhantomOfEarth su X.

Windows 11: nuova feature per la ricerca delle app nel Microsoft Store

Andando più in dettaglio, è stata implementata una nuova casella di ricerca situata nella sezione “Raccolta” del Microsoft Store. Com’è facilmente deducibile, ha lo scopo di facilitare la ricerca di app e giochi all’interno della libreria, consentendo agli utenti di agire in maniera pratica e intuitiva direttamente dalla scheda “Raccolta”, senza dover effettuare lo scroll manuale e senza dover adoperare la funzione di ricerca globale dello store digitale del colosso di Redmond dedicato ad app e giochi.

Come anticipato, la novità è attualmente disponibile per gli utenti del canale Insider, precisamente per coloro che dispongono della versione 22406.1401.1.0 o successive di Windows 11. Al momento, non è dato sapere quando la novità verrà diffusa su larga scala.

Da notare che questa è solo una delle più recenti novità rese disponibili per gli Insider negli ultimi giorni. Da fine giugno, infatti, gli utenti che usano l’assistente vocale possono dettare il testo con la voce. Inoltre, la funzionalità di accesso vocale viene riavviata in automatico in caso di problemi. Sono poi stati aggiunti il nuovo account manager nel menu Start, il supporto per Emoji 15.1 e miglioramenti per Windows Share.