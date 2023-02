Windows 11, il Patch Tuesday di febbraio è in download

Nuovi aggiornamenti cumulativi, identificati come KB5022845 e KB5022836, sono disponibili al download per gli utenti Windows 11: si tratta dei Patch Tuesday di questo febbraio 2023, destinati rispettivamente alle versioni 22H2 e 21H2 del sistema operativo, che lo portano alle build 22621.1265 e 22000.1574. Come sempre in questi casi, se possibile, se ne consiglia il download e l’installazione non appena possibile, anzitutto per ragioni legate alla sicurezza.

KB5022845 e KB5022836: Patch Tuesday per Windows 11

Il motivo è presto detto: includono le correzioni per ben 77 vulnerabilità riscontrate dai ricercatori. La procedura è la stessa di sempre. È possibile aprire l’utility Windows Update e seguire la procedura mostrata sullo schermo. Oppure, in alternativa, eseguire l’operazione manualmente scaricando il pacchetto giusto dalla risorsa Update Catalog.

La software house è inoltre intervenuta su alcuni bug inerenti a funzionalità specifiche di W11. Tra queste, Input Method Editor e la modalità di apertura delle immagini trovate attraverso la barra delle applicazioni. Sono gli stessi già elencati a fine gennaio con l’arrivo dell’aggiornamento KB5522360: maggiori informazioni nell’articolo dedicato.

È tempo di Patch Tuesday anche per Windows 10 che accoglie i pacchetti KB5022834 e KB5022840 destinati alle versioni 22H2, 21H2, 21H1, 20H2 e 1809 della piattaforma. Sono stati corretti 14 problemi, uno dei quali riguardante i metodi di autenticazione che fanno leva su FIDO2, tale da impedire il corretto login al primo tentativo.

Non ci sono invece novità per quanto riguarda le feature. A questo proposito, tornando a W11, stando a quanto trapelato dalle build di anteprima, Microsoft sembra intenzionata a introdurre nel sistema il controllo RGB nativo, per andare incontro a un’esigenza manifestata dagli appassionati di gaming. Presto dovrebbe arrivare anche il supporto alle schede nel Blocco Note già da tempo in fase di test. Ricordiamo infine che, nei prossimi mesi, assisteremo con tutta probabilità al rilascio dell’aggiornamento Moment 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.