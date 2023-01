Windows 11, le novità dell'aggiornamento KB5522360

Gli utenti di Windows 11 stanno ricevendo in queste ore l’avviso in merito alla possibilità di scaricare il nuovo aggiornamento KB5522360. Va precisato che si tratta di un update opzionale, dunque il download e non è in alcun modo forzato. Include i fix e i miglioramenti che saranno poi introdotti per tutti con il Patch Tuesday in arrivo nel mese di febbraio.

L’aggiornamento KB5522360 per Windows 11 in download

Chi desidera installarlo lo può fare semplicemente aprendo lo strumento Windows Update e controllandone la disponibilità, avviando così il processo. Il changelog condiviso da Microsoft sulle pagine del supporto tecnico fa esplicito riferimento a una serie di bug risolti. Ecco i principali.

risolto un problema legato a Input Method Editor (IME), che può portare al blocco delle applicazioni utilizzando contemporaneamente mouse e tastiera;

corretto il bug che potrebbe verificarsi convertendo o riconvertendo Kanji giapponese usando un’app di set di caratteri multibyte (MBCS), causando lo spostamento del cursore nella posizione sbagliata;

sistemata l’anomalia riguardante i file immagine trovati attraverso la ricerca sulla barra delle applicazioni, che ora si aprono correttamente;

risolto il problema che impediva la ricerca di un file in base al suo contenuto;

corretto il bug inerente ad alcuni controller di gioco che impediva di attivare la modalità sospensione del computer.

Sono poi da segnalare alcuni miglioramenti introdotti con l’obiettivo di migliorare l’esperienza offerta da W11. Interessano le modalità gli aggiornamenti di anteprima di .NET Framework, un problema che interessava searchindexer.exe e la configurazione del processore dati di diagnostica. Maggiori informazioni nel documento dedicato.

In seguito all’installazione del pacchetto KB5522360, il sistema operativo passa alla build 22621.1194. La fase di rollout ha preso il via e, come anticipato in apertura, si tratta di un update opzionale.

