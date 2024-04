PROMO Aruba Fibra: 3 Mesi GRATIS di Xbox Game Pass

I nuovi clienti di Aruba Fibra avranno la possibilità di rendere ancora più irresistibile la loro esperienza di gioco grazie a questa nuova PROMO esclusiva. Attivando il servizio, potranno godere del favoloso regalo, ben tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Questa partnership rappresenta un’innovazione nel settore, combinando la connettività di prima classe di Aruba con l’abbonamento premium ai giochi offerto da Microsoft.

PROMO Aruba Fibra: i dettagli

Grazie a Xbox Game Pass Ultimate, i gamers avranno accesso a un vasto catalogo con oltre 100 titoli di alta qualità fruibili su PC, console, smartphone, tablet e TV tramite il cloud. Tra i giochi offerti ci sono grandi classici come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e molti altri. Il servizio si arricchisce continuamente con nuovi titoli e offre sconti esclusivi, oltre a garantire l’accesso alla rete multiplayer avanzata con interessanti titoli in esclusiva.

Aruba Fibra si distingue per la PROMO di connettività ad alte prestazioni, offrendo la tecnologia Fiber To The Home (FTTH) con connessioni ultraveloci, un lag massimo di 50ms e una percentuale di “packet loss” inferiore allo 0,1%.

Sono disponibili diverse offerte per i privati:

Fibra Aruba : personalizzazione del servizio di connettività con opzioni come il noleggio del router e le chiamate illimitate. Prezzo promozionale di 17,69€ per i primi sei mesi , poi 26,47€.

: personalizzazione del servizio di connettività con opzioni come il noleggio del router e le chiamate illimitate. Prezzo promozionale di , poi 26,47€. Fibra Aruba All-In: in aggiunta alla connettività FTTH, include il noleggio del router e le chiamate illimitate. Costo di 19,89€ al mese per i primi sei mesi, poi 29,90€.

Per i giocatori in cerca di prestazioni senza precedenti, è attivo un servizio aggiuntivo con velocità di download fino a 10Gbps e upload fino a 2.5Gbps, attualmente in promozione per i nuovi clienti con un costo aggiuntivo di 12€ al mese.

Per poter usufruire dei tre mesi gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate, i clienti devono attivare questo servizio aggiuntivo tramite l’Area Clienti di Aruba. Subito dopo, riceveranno un codice da riscattare direttamente sul sito di Xbox per attivare l’abbonamento.