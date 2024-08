Problemi di disconnessione? Passa a Iliad Fibra con nuovo prezzo

Chi non ha mai avuti problemi di disconnessione? La questione non è soltanto della vecchia ADSL, ma anche della fibra ottica. Se vuoi liberarti da questo problema, passa alla fibra di Iliad. Il provider, tra i migliori in Italia nel settore mobile, si sta velocemente affermando anche in quello di rete fissa italiano. Vuoi sapere come? Con l’innovativo modem Wi-Fi 7, che sfrutta appieno la fibra ottica, i servizi all’avanguardia e i prezzi bassi.

Risolvi i problemi di disconnessione con la nuova offerta Iliad Fibra

Dal 2024, Iliad ha deciso di fare le cose in grande. L’obiettivo? Liberare gli utenti una volta per tutte dai rallentamenti della connessione Internet.

Quante volte ti è capitato di essere in videochiamata di lavoro e, all’improvviso, la comunicazione si è interrotta o andava a scatti? Peggio ancora, se sei nel bel mezzo di un’asta su eBay e la connessione si interrompe. Adesso puoi dire addio a tutte queste problematiche. La risposta è Iliad e la sua spettacolare offerta.

Iliad ha da poco lanciato il router Wi-Fi 7, una tecnologia che promette di catapultare la tua connessione nell’era della velocità supersonica. Il costo mensile dell’abbonamento è stato corretto di conseguenza, e adesso è di 21,99 euro al mese.

Se ti trovi in una zona coperta dalla tecnologia FTTH EPON, puoi arrivare in download fino a 5 Gbit/s e in upload fino a 700 Mbit/s. In caso di FTTH GPON, niente paura: potrai comunque navigare con download fino a 2,5 Gbit/s e upload fino a 500 Mbit/s. Insomma, non ci sono più barriere tra te e la velocità che desideri.

Una volta verificata la copertura sul sito ufficiale di Iliad o recandoti in uno dei loro punti vendita, potrai attivare l’offerta e ricevere a casa il nuovo modem. Con Iliad Fibra, i problemi di disconnessione saranno solo un lontano ricordo.