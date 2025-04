Scegli ora Lyca Mobile: 150GB, Minuti ed SMS illimitati a 5,99€ con 2 mesi gratis

Oggi Lyca Mobile vuole sorprenderti! Grazie alla sua imperdibile offerta hai 150GB di traffico dati con 5G incluso, Minuti ed SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese. Inoltre, in regalo 2 mesi di rinnovo gratis. Cosa stai aspettando? Passa subito a Lyca! Le condizioni sono troppo vantaggiose. Un risparmio incredibile, ma senza rinunce.

Grazie a questo operatore ottieni una copertura super veloce e affidabile. Inoltre, i prezzi che vedi sono bloccati. Quindi non dovrai preoccuparti in futuro di fastidiosi aumenti o noiose rimodulazioni. Disponibile su richiesta la eSIM che ti permette di dire addio alla SIM fisica e di ottenere solo quella virtuale. Insomma, un’ottima occasione per te che cerchi il meglio quando ti connetti con il mondo.

Se 150GB ti sembrano pochi, con solo 1 euro in più ottieni 200GB al mese, con Minuti ed SMS illimitati. Questa fantastica promozione include anche 9GB di traffico dati EU Roaming. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo, fai la scelta che ti meriti.

Lyca Mobile: tante offerte, ma risparmi sempre

Sono davvero tantissime le offerte di Lyca Mobile, ma il risparmio è sempre assicurato. Passa subito a Lyca! Ad aspettarti c’è 5G Portin 599 che, con soli 5,99 euro ogni 30 giorni, include:

150GB di traffico dati;

connessione dati in 5G (con smartphone compatibili e in base alla copertura di rete);

minuti illimitati verso numerazioni di rete fissa e mobile nazionali;

SMS illimitati verso numerazioni di rete fissa e mobile nazionali;

8GB di UE Roaming;

2 mesi gratis.

Se hai bisogno di più giga allora scegli Italy pink che, con soli 6,99 euro ogni 30 giorni, ti offre:

200GB di traffico dati;

minuti illimitati verso numerazioni di rete fissa e mobile nazionali e numeri Lycamobile in Italia;

SMS illimitati verso numerazioni di rete fissa e mobile nazionali e numeri Lycamobile in Italia;

9GB di UE Roaming.