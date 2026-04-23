eSIM con GB illimitati per tutto il mondo: per fortuna c'è Saily Ultra

Non lasciare che i confini territoriali ti lascino offline: scegli la eSIM di Saily Ultra, hai la possibilità di risparmiare l’11% sul listino con l’abbonamento trimestrale. Include i GB illimitati per navigare in tutto il mondo e molti altri benefit in grado di fare la differenza per chi viaggia. È pensato per chi ha la valigia sempre pronta e si muove spesso per ragioni di lavoro o, fortuna sua, per vacanza.

La eSIM di Saily Ultra: Standard, Plus e Premium?

Tra gli extra ci sono ad esempio l’accesso alle lounge aeroportuali per rilassarsi in attesa dei voli, ai servizi di fast-track per saltare la fila ai controlli e ai check-in, un buono Uber per muoverti una volta raggiunta la destinazione, assistenza prioritaria e molto altro ancora. Insomma, è un pacchetto completo per professionisti che si spostano di continuo, per i nomadi digitali e per gli studenti internazionali. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale, dove puoi anche verificare la compatibilità del tuo smartphone con la tecnologia.

Trattandosi di un servizio fornito da Nord Security, include anche strumenti per sicurezza e privacy come la Virtual Private Network di NordVPN, il password manager di NordPass, la soluzione di NordLocker per mantenere i file al sicuro e Incogni per eliminare le proprie informazioni personali da internet.

La eSIM di Saily Ultra è disponibile con tre piani: Standard, Plus e Premium. Sta a te decidere qual è più adatto alle tue esigenze. Tutti coprono 121 destinazioni nel mondo, ma solo l’ultimo include GB illimitati (gli altri due si fermano a 5 GB e 10 GB), un dettaglio da tenere in considerazione nella scelta. E come già scritto, con l’attivazione dell’abbonamento trimestrale hai diritto a uno sconto dell’11% rispetto alla formula mensile.