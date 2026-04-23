 eSIM con GB illimitati per tutto il mondo: per fortuna c'è Saily Ultra
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eSIM con GB illimitati per tutto il mondo: per fortuna c'è Saily Ultra

Saily Ultra è il piano eSIM con GB illimitati per navigare in tutto il mondo: scegli la formula più adatta tra Standard, Plus e Premium.
eSIM con GB illimitati per tutto il mondo: per fortuna c'è Saily Ultra
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Saily Ultra è il piano eSIM con GB illimitati per navigare in tutto il mondo: scegli la formula più adatta tra Standard, Plus e Premium.

Non lasciare che i confini territoriali ti lascino offline: scegli la eSIM di Saily Ultra, hai la possibilità di risparmiare l’11% sul listino con l’abbonamento trimestrale. Include i GB illimitati per navigare in tutto il mondo e molti altri benefit in grado di fare la differenza per chi viaggia. È pensato per chi ha la valigia sempre pronta e si muove spesso per ragioni di lavoro o, fortuna sua, per vacanza.

Attiva subito Saily Ultra

La eSIM di Saily Ultra: Standard, Plus e Premium?

Tra gli extra ci sono ad esempio l’accesso alle lounge aeroportuali per rilassarsi in attesa dei voli, ai servizi di fast-track per saltare la fila ai controlli e ai check-in, un buono Uber per muoverti una volta raggiunta la destinazione, assistenza prioritaria e molto altro ancora. Insomma, è un pacchetto completo per professionisti che si spostano di continuo, per i nomadi digitali e per gli studenti internazionali. Scopri di più sulle pagine del sito ufficiale, dove puoi anche verificare la compatibilità del tuo smartphone con la tecnologia.

Saily Ultra è il piano eSIM con GB illimitati per navigare in tutto il mondo

Trattandosi di un servizio fornito da Nord Security, include anche strumenti per sicurezza e privacy come la Virtual Private Network di NordVPN, il password manager di NordPass, la soluzione di NordLocker per mantenere i file al sicuro e Incogni per eliminare le proprie informazioni personali da internet.

Attiva subito Saily Ultra

La eSIM di Saily Ultra è disponibile con tre piani: Standard, Plus e Premium. Sta a te decidere qual è più adatto alle tue esigenze. Tutti coprono 121 destinazioni nel mondo, ma solo l’ultimo include GB illimitati (gli altri due si fermano a 5 GB e 10 GB), un dettaglio da tenere in considerazione nella scelta. E come già scritto, con l’attivazione dell’abbonamento trimestrale hai diritto a uno sconto dell’11% rispetto alla formula mensile.

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Pubblicato il 23 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
23 apr 2026
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