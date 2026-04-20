 Viaggia Senza Roaming: tutti i Giga che vuoi a prezzo basso all'estero con Saily
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Viaggia Senza Roaming: tutti i Giga che vuoi a prezzo basso all'estero con Saily

Saily è il servizio che offre eSIM per navigare anche all'estero senza roaming e con tutti i giga che vuoi a prezzi decisamente bassi.
Viaggia Senza Roaming: tutti i Giga che vuoi a prezzo basso all'estero con Saily
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Saily è il servizio che offre eSIM per navigare anche all'estero senza roaming e con tutti i giga che vuoi a prezzi decisamente bassi.
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Viaggi molto o stai programmando le tue vacanze all’estero? Ottieni una connessione senza roaming e velocissima con un tap grazie a Saily. Questo servizio offre eSIM con tariffe convenienti per navigare all’estero scegliendo tu tutti i giga che vuoi per tutto il tempo del tuo viaggio. Niente male vero? Scegli subito la tua prossima destinazione e inizia a risparmiare.

Scegli la tua destinazione

Sfrutta il nostro Coupon Esclusivo! Inserendo PUNTO10 ottieni un extra sconto del 10% sul piano che vuoi acquistare. Fallo prima di confermare il pagamento! Un ulteriore risparmio che premia chi ci segue. Così viaggi senza pensieri e quando arrivi a destinazione il tuo smartphone è già connesso alla rete e puoi comunicare, sfruttare Google Maps per andare dove vuoi e trovare i migliori ristoranti.

Potrai scegliere uno dei piani disponibili scegliendo un Paese, una Regione o un Piano Ultra. Dipende dal tuo viaggio e da dove devi andare. Se rimarrai nello stesso Paese per tutto il viaggio allora puoi scegliere un piano in base al Paese dove andrai. Invece, se dovrai spostarti in più Paesi puoi scegliere un piano in base alla Regione dove dovrai viaggiare. Infine, se ti sposterai in varie Regioni allora è perfetto il piano Globale o il Piano Ultra.

Cosa include ogni eSIM Saily

Con una eSIM Saily non solo navighi senza costi di roaming in tutto il mondo, ma hai anche tanta sicurezza e ottimizzazione per la tua connessione. Scegli subito la tua prossima destinazione e naviga sicuro. Con un’unica eSIM puoi abbinare tutte le destinazioni disponibili. Così la installi una volta sola ed è sempre pronta a connetterti.

Scegli la tua destinazione

Grazie alle funzionalità di sicurezza rimani protetto mentre navighi online e cambi posizioni virtuali in base a quello che devi fare per poterti connettere ai servizi del tuo Paese anche se ti trovi all’estero. Inoltre, grazie al blocco degli annunci risparmi giga quando navighi online visitando le pagine web.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 apr 2026
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