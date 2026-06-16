Viaggia in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming con le eSIM Airalo

Ora puoi viaggiare in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming grazie ai piani dati super convenienti delle eSIM Airalo. Una soluzione incredibilmente comoda e vantaggiosa in grado di permetterti una vacanza o un viaggio di lavoro senza limiti di connessione. Cosa stai aspettando? Scegli la soluzione che fa per te tra Locali, Regionale e Globale.

I pacchetti sono flessibili, incluse opzioni con dati illimitati. L’app è multi-device e ti permette di gestire la tua eSIM e cambiare destinazione senza cambiare eSIM. Installazione e configurazione sono semplici e veloci per permetterti di connetterti in pochi minuti. Non perdere altro tempo! La tua prossima connessione all’estero ti sta aspettando.

Tutti i piani delle eSIM Airalo

Con le eSIM Airalo viaggi all’estero sempre connesso e senza roaming. Grazie al Piano Locali hai oltre 200 destinazioni disponibili tra:

Afghanistan a partire da 5.00 €

Albania a partire da 4.00 €

Algeria a partire da 4.00 €

Andorra a partire da 4.00 €

Anguilla a partire da 6.50 €

Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €

Arabia Saudita a partire da 4.00 €

Argentina a partire da 4.50 €

Armenia a partire da 5.50 €

Aruba a partire da 8.00 €

Australia a partire da 4.00 €

Austria a partire da 4.00 €

Azerbaigian a partire da 5.50 €

Azzorre a partire da 4.50 €

Bahamas a partire da 8.50 €

Bahrein a partire da 4.00 €

Bangladesh a partire da 4.00 €

Barbados a partire da 7.50 €

Belgio a partire da 4.00 €

Belize a partire da 8.00 €

Benin a partire da 8.00 €

Bermuda a partire da 6.50 €

Bhutan a partire da 5.00 €

Bielorussia a partire da 8.50 €

Bolivia a partire da 7.00 €

Bonaire a partire da 7.50 €

Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €

Botswana a partire da 8.00 €

Brasile a partire da 4.00 €

Brunei a partire da 6.50 €

Bulgaria a partire da 4.00 €

Burkina Faso a partire da 6.50 €

Cambogia a partire da 4.00 €

Camerun a partire da 5.00 €

Canada a partire da 6.50 €

Capo Verde a partire da 8.00 €

Ciad a partire da 5.50 €

Cile a partire da 4.50 €

Cina a partire da 4.00 €

Cipro a partire da 4.00 €

Cipro del Nord a partire da 4.00 €

Città del Vaticano a partire da 4.00 €

Colombia a partire da 4.00 €

Corea del Sud a partire da 4.00 €

Costa d’Avorio a partire da 8.00 €

Costa Rica a partire da 7.00 €

Croazia a partire da 4.00 €

Curaçao a partire da 7.50 €

Danimarca a partire da 4.00 €

Dominica a partire da 7.50 €

Ecuador a partire da 5.50 €

Egitto a partire da 5.00 €

El Salvador a partire da 5.50 €

Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €

Estonia a partire da 4.00 €

Eswatini a partire da 7.50 €

Etiopia a partire da 11.00 €

Fiji a partire da 7.00 €

Filippine a partire da 4.00 €

Finlandia a partire da 4.00 €

Francia a partire da 4.00 €

Gabon a partire da 5.50 €

Gambia a partire da 8.50 €

Georgia a partire da 4.00 €

Germania a partire da 4.00 €

Ghana a partire da 4.00 €

Giamaica a partire da 7.50 €

Giappone a partire da 4.00 €

Gibilterra a partire da 4.00 €

Giordania a partire da 4.00 €

Grecia a partire da 4.00 €

Grenada a partire da 7.50 €

Groenlandia a partire da 6.50 €

Guadalupa a partire da 4.00 €

Guam a partire da 7.50 €

Guatemala a partire da 5.50 €

Guinea a partire da 8.50 €

Guinea-Bissau a partire da 8.50 €

Guyana a partire da 6.50 €

Guyana francese a partire da 4.00 €

Haiti a partire da 7.50 €

Honduras a partire da 4.00 €

Hong Kong a partire da 4.00 €

India a partire da 4.00 €

Indonesia a partire da 4.00 €

Iraq a partire da 4.00 €

Irlanda a partire da 4.00 €

Islanda a partire da 4.00 €

Isola di Man a partire da 4.00 €

Isole Canarie a partire da 4.00 €

Isole Cayman a partire da 7.00 €

Isole Faroe a partire da 4.00 €

Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €

Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €

Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €

Israele a partire da 4.00 €

Italia a partire da 4.00 €

Jersey a partire da 4.00 €

Kazakistan a partire da 4.00 €

Kenya a partire da 7.50 €

Kirghizistan a partire da 5.50 €

Kuwait a partire da 4.00 €

La Riunione a partire da 4.00 €

Laos a partire da 5.50 €

Lesotho a partire da 8.00 €

Lettonia a partire da 4.00 €

Libano a partire da 17.00 €

Liberia a partire da 5.50 €

Liechtenstein a partire da 4.00 €

Lituania a partire da 4.00 €

Lussemburgo a partire da 4.00 €

Macao a partire da 4.00 €

Macedonia del Nord a partire da 4.00 €

Madagascar a partire da 6.50 €

Madera a partire da 4.00 €

Malawi a partire da 7.50 €

Malaysia a partire da 4.00 €

Maldive a partire da 35.50 €

Mali a partire da 8.00 €

Malta a partire da 4.00 €

Marie-Galante a partire da 4.00 €

Marocco a partire da 6.00 €

Martinica a partire da 4.00 €

Mauritius a partire da 5.50 €

Mayotte a partire da 4.00 €

Messico a partire da 4.00 €

Moldavia a partire da 4.00 €

Mongolia a partire da 4.00 €

Montenegro a partire da 4.00 €

Montserrat a partire da 7.50 €

Mozambico a partire da 6.50 €

Namibia a partire da 8.50 €

Nauru a partire da 8.50 €

Nepal a partire da 4.50 €

Nicaragua a partire da 5.50 €

Niger a partire da 7.50 €

Nigeria a partire da 7.00 €

Norvegia a partire da 4.00 €

Nuova Zelanda a partire da 4.00 €

Oman a partire da 4.00 €

Paesi Bassi a partire da 4.00 €

Pakistan a partire da 4.00 €

Palestina, Stato di a partire da 4.50 €

Panama a partire da 7.00 €

Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €

Paraguay a partire da 6.00 €

Perù a partire da 4.00 €

Polonia a partire da 4.00 €

Porto Rico a partire da 4.00 €

Portogallo a partire da 4.00 €

Qatar a partire da 4.00 €

Regno Unito a partire da 4.00 €

Repubblica Ceca a partire da 4.00 €

Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €

Repubblica del Congo a partire da 7.50 €

Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €

Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €

Romania a partire da 4.00 €

Ruanda a partire da 6.50 €

Saba a partire da 7.50 €

Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €

Saint Lucia a partire da 7.50 €

Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €

Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €

Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €

Samoa a partire da 5.50 €

Sant’Eustachio a partire da 7.50 €

Scozia a partire da 4.00 €

Senegal a partire da 5.50 €

Serbia a partire da 4.00 €

Seychelles a partire da 7.50 €

Sierra Leone a partire da 8.00 €

Singapore a partire da 4.00 €

Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €

Slovacchia a partire da 4.00 €

Slovenia a partire da 4.00 €

Spagna a partire da 4.00 €

Sri Lanka a partire da 4.00 €

Stati Uniti a partire da 4.00 €

Sudafrica a partire da 4.00 €

Suriname a partire da 6.00 €

Svezia a partire da 4.00 €

Svizzera a partire da 4.00 €

Tagikistan a partire da 7.00 €

Taiwan a partire da 4.00 €

Tanzania a partire da 4.00 €

Thailandia a partire da 4.00 €

Timor Est a partire da 6.00 €

Togo a partire da 8.50 €

Tonga a partire da 4.50 €

Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €

Tunisia a partire da 4.00 €

Turchia a partire da 4.00 €

Ucraina a partire da 4.00 €

Uganda a partire da 6.50 €

Ungheria a partire da 4.00 €

Uruguay a partire da 6.50 €

Uzbekistan a partire da 4.00 €

Vanuatu a partire da 6.50 €

Venezuela a partire da 7.00 €

Vietnam a partire da 4.00 €

Zambia a partire da 7.00 €

Zimbabwe a partire da 17.00 €

Puoi anche scegliere il Piano Regionale che ti permette di viaggiare in più destinazioni nella stessa regione senza dover cambiare eSIM e comprare altri piani:

Africa a partire da 17.00 €

America Latina a partire da 6.50 €

Asia a partire da 4.00 €

Europa a partire da 4.50 €

Isole dei Caraibi a partire da 7.50 €

Medio Oriente e Nord Africa a partire da 6.00 €

Nord America a partire da 6.00 €

Oceania a partire da 4.00 €

Safari africano a partire da 5.50 €

Unione Europea e Regno Unito a partire da 4.00 €

Viaggiando in tutto il mondo per te c’è il Piano Globale:

Global a 8.00 €