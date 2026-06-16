 Viaggia in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming con le eSIM Airalo
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Viaggia in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming con le eSIM Airalo

Viaggia in oltre 200 destinazioni rimanendo sempre connesso e senza roaming grazie ai piani dati vantaggiosi delle eSIM di Airalo.
Viaggia in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming con le eSIM Airalo
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Viaggia in oltre 200 destinazioni rimanendo sempre connesso e senza roaming grazie ai piani dati vantaggiosi delle eSIM di Airalo.
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Ora puoi viaggiare in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming grazie ai piani dati super convenienti delle eSIM Airalo. Una soluzione incredibilmente comoda e vantaggiosa in grado di permetterti una vacanza o un viaggio di lavoro senza limiti di connessione. Cosa stai aspettando? Scegli la soluzione che fa per te tra Locali, Regionale e Globale.

Scegli il Piano Airalo per te

I pacchetti sono flessibili, incluse opzioni con dati illimitati. L’app è multi-device e ti permette di gestire la tua eSIM e cambiare destinazione senza cambiare eSIM. Installazione e configurazione sono semplici e veloci per permetterti di connetterti in pochi minuti. Non perdere altro tempo! La tua prossima connessione all’estero ti sta aspettando.

Tutti i piani delle eSIM Airalo

Con le eSIM Airalo viaggi all’estero sempre connesso e senza roaming. Grazie al Piano Locali hai oltre 200 destinazioni disponibili tra:

  • Afghanistan a partire da 5.00 €
  • Albania a partire da 4.00 €
  • Algeria a partire da 4.00 €
  • Andorra a partire da 4.00 €
  • Anguilla a partire da 6.50 €
  • Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
  • Arabia Saudita a partire da 4.00 €
  • Argentina a partire da 4.50 €
  • Armenia a partire da 5.50 €
  • Aruba a partire da 8.00 €
  • Australia a partire da 4.00 €
  • Austria a partire da 4.00 €
  • Azerbaigian a partire da 5.50 €
  • Azzorre a partire da 4.50 €
  • Bahamas a partire da 8.50 €
  • Bahrein a partire da 4.00 €
  • Bangladesh a partire da 4.00 €
  • Barbados a partire da 7.50 €
  • Belgio a partire da 4.00 €
  • Belize a partire da 8.00 €
  • Benin a partire da 8.00 €
  • Bermuda a partire da 6.50 €
  • Bhutan a partire da 5.00 €
  • Bielorussia a partire da 8.50 €
  • Bolivia a partire da 7.00 €
  • Bonaire a partire da 7.50 €
  • Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
  • Botswana a partire da 8.00 €
  • Brasile a partire da 4.00 €
  • Brunei a partire da 6.50 €
  • Bulgaria a partire da 4.00 €
  • Burkina Faso a partire da 6.50 €
  • Cambogia a partire da 4.00 €
  • Camerun a partire da 5.00 €
  • Canada a partire da 6.50 €
  • Capo Verde a partire da 8.00 €
  • Ciad a partire da 5.50 €
  • Cile a partire da 4.50 €
  • Cina a partire da 4.00 €
  • Cipro a partire da 4.00 €
  • Cipro del Nord a partire da 4.00 €
  • Città del Vaticano a partire da 4.00 €
  • Colombia a partire da 4.00 €
  • Corea del Sud a partire da 4.00 €
  • Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
  • Costa Rica a partire da 7.00 €
  • Croazia a partire da 4.00 €
  • Curaçao a partire da 7.50 €
  • Danimarca a partire da 4.00 €
  • Dominica a partire da 7.50 €
  • Ecuador a partire da 5.50 €
  • Egitto a partire da 5.00 €
  • El Salvador a partire da 5.50 €
  • Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
  • Estonia a partire da 4.00 €
  • Eswatini a partire da 7.50 €
  • Etiopia a partire da 11.00 €
  • Fiji a partire da 7.00 €
  • Filippine a partire da 4.00 €
  • Finlandia a partire da 4.00 €
  • Francia a partire da 4.00 €
  • Gabon a partire da 5.50 €
  • Gambia a partire da 8.50 €
  • Georgia a partire da 4.00 €
  • Germania a partire da 4.00 €
  • Ghana a partire da 4.00 €
  • Giamaica a partire da 7.50 €
  • Giappone a partire da 4.00 €
  • Gibilterra a partire da 4.00 €
  • Giordania a partire da 4.00 €
  • Grecia a partire da 4.00 €
  • Grenada a partire da 7.50 €
  • Groenlandia a partire da 6.50 €
  • Guadalupa a partire da 4.00 €
  • Guam a partire da 7.50 €
  • Guatemala a partire da 5.50 €
  • Guinea a partire da 8.50 €
  • Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
  • Guyana a partire da 6.50 €
  • Guyana francese a partire da 4.00 €
  • Haiti a partire da 7.50 €
  • Honduras a partire da 4.00 €
  • Hong Kong a partire da 4.00 €
  • India a partire da 4.00 €
  • Indonesia a partire da 4.00 €
  • Iraq a partire da 4.00 €
  • Irlanda a partire da 4.00 €
  • Islanda a partire da 4.00 €
  • Isola di Man a partire da 4.00 €
  • Isole Canarie a partire da 4.00 €
  • Isole Cayman a partire da 7.00 €
  • Isole Faroe a partire da 4.00 €
  • Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
  • Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
  • Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
  • Israele a partire da 4.00 €
  • Italia a partire da 4.00 €
  • Jersey a partire da 4.00 €
  • Kazakistan a partire da 4.00 €
  • Kenya a partire da 7.50 €
  • Kirghizistan a partire da 5.50 €
  • Kuwait a partire da 4.00 €
  • La Riunione a partire da 4.00 €
  • Laos a partire da 5.50 €
  • Lesotho a partire da 8.00 €
  • Lettonia a partire da 4.00 €
  • Libano a partire da 17.00 €
  • Liberia a partire da 5.50 €
  • Liechtenstein a partire da 4.00 €
  • Lituania a partire da 4.00 €
  • Lussemburgo a partire da 4.00 €
  • Macao a partire da 4.00 €
  • Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
  • Madagascar a partire da 6.50 €
  • Madera a partire da 4.00 €
  • Malawi a partire da 7.50 €
  • Malaysia a partire da 4.00 €
  • Maldive a partire da 35.50 €
  • Mali a partire da 8.00 €
  • Malta a partire da 4.00 €
  • Marie-Galante a partire da 4.00 €
  • Marocco a partire da 6.00 €
  • Martinica a partire da 4.00 €
  • Mauritius a partire da 5.50 €
  • Mayotte a partire da 4.00 €
  • Messico a partire da 4.00 €
  • Moldavia a partire da 4.00 €
  • Mongolia a partire da 4.00 €
  • Montenegro a partire da 4.00 €
  • Montserrat a partire da 7.50 €
  • Mozambico a partire da 6.50 €
  • Namibia a partire da 8.50 €
  • Nauru a partire da 8.50 €
  • Nepal a partire da 4.50 €
  • Nicaragua a partire da 5.50 €
  • Niger a partire da 7.50 €
  • Nigeria a partire da 7.00 €
  • Norvegia a partire da 4.00 €
  • Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
  • Oman a partire da 4.00 €
  • Paesi Bassi a partire da 4.00 €
  • Pakistan a partire da 4.00 €
  • Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
  • Panama a partire da 7.00 €
  • Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
  • Paraguay a partire da 6.00 €
  • Perù a partire da 4.00 €
  • Polonia a partire da 4.00 €
  • Porto Rico a partire da 4.00 €
  • Portogallo a partire da 4.00 €
  • Qatar a partire da 4.00 €
  • Regno Unito a partire da 4.00 €
  • Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
  • Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
  • Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
  • Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
  • Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
  • Romania a partire da 4.00 €
  • Ruanda a partire da 6.50 €
  • Saba a partire da 7.50 €
  • Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
  • Saint Lucia a partire da 7.50 €
  • Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
  • Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
  • Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
  • Samoa a partire da 5.50 €
  • Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
  • Scozia a partire da 4.00 €
  • Senegal a partire da 5.50 €
  • Serbia a partire da 4.00 €
  • Seychelles a partire da 7.50 €
  • Sierra Leone a partire da 8.00 €
  • Singapore a partire da 4.00 €
  • Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
  • Slovacchia a partire da 4.00 €
  • Slovenia a partire da 4.00 €
  • Spagna a partire da 4.00 €
  • Sri Lanka a partire da 4.00 €
  • Stati Uniti a partire da 4.00 €
  • Sudafrica a partire da 4.00 €
  • Suriname a partire da 6.00 €
  • Svezia a partire da 4.00 €
  • Svizzera a partire da 4.00 €
  • Tagikistan a partire da 7.00 €
  • Taiwan a partire da 4.00 €
  • Tanzania a partire da 4.00 €
  • Thailandia a partire da 4.00 €
  • Timor Est a partire da 6.00 €
  • Togo a partire da 8.50 €
  • Tonga a partire da 4.50 €
  • Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
  • Tunisia a partire da 4.00 €
  • Turchia a partire da 4.00 €
  • Ucraina a partire da 4.00 €
  • Uganda a partire da 6.50 €
  • Ungheria a partire da 4.00 €
  • Uruguay a partire da 6.50 €
  • Uzbekistan a partire da 4.00 €
  • Vanuatu a partire da 6.50 €
  • Venezuela a partire da 7.00 €
  • Vietnam a partire da 4.00 €
  • Zambia a partire da 7.00 €
  • Zimbabwe a partire da 17.00 €
Scegli il Piano Airalo per te

Puoi anche scegliere il Piano Regionale che ti permette di viaggiare in più destinazioni nella stessa regione senza dover cambiare eSIM e comprare altri piani:

  • Africa a partire da 17.00 €
  • America Latina a partire da 6.50 €
  • Asia a partire da 4.00 €
  • Europa a partire da 4.50 €
  • Isole dei Caraibi a partire da 7.50 €
  • Medio Oriente e Nord Africa a partire da 6.00 €
  • Nord America a partire da 6.00 €
  • Oceania a partire da 4.00 €
  • Safari africano a partire da 5.50 €
  • Unione Europea e Regno Unito a partire da 4.00 €

Viaggiando in tutto il mondo per te c’è il Piano Globale:

  • Global a 8.00 €

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 giu 2026
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