Non solo eSIM: ora Saily offre un numero USA con prefisso +1

Nord Security ce lo aveva anticipato durante il nostro viaggio nel quartier generale di NordVPN a Vilnius, in Lituania: Saily ha lanciato la possibilità di abbinare un numero di telefono alla eSIM. Si tratta di un’utenza USA con prefisso +1 che potrà essere associata per sempre allo stesso account, finché l’abbonamento rimarrà attivo, integrata direttamente nell’applicazione, da sfruttare durante i viaggi e a livello globale.

Un numero USA (prefisso +1) con la eSIM di Saily

La novità risponde a un’esigenza concreta: ogni mese, decine di migliaia di persone da tutto il mondo cercano “US phone number”, “american phone number” ed “esim with phone number”. Lo fanno per le ragioni più disparate, qualcuno per lavoro, altri mentre pianificano un viaggio, altri ancora per sbloccare l’accesso a servizi e piattaforme che non sono disponibili fuori dagli Stati Uniti. C’è anche chi vuole tenere lontano lo spam e le chiamate moleste dei call center, evitando di inserire il proprio numero durante le registrazioni. Con questo metodo lo si può fare senza la necessità di trovarsi fisicamente oltreoceano e senza dover per forza sottoscrivere un contratto di lunga durata con un operatore locale.

L’aggiunta del numero di telefono USA con prefisso +1 associato alla eSIM comporta una spesa mensile di 0,99 euro. Nel costo è inclusa la ricezione di SMS senza limitazioni. È particolarmente utile, ad esempio, per poter ottenere i codici di autenticazione ai servizi che richiedono un login a due fattori. Per le chiamate in entrata e in uscita, così come per inviare messaggi, è necessario un piano aggiuntivo (da 0,89 dollari al mese).

Saily: come ottenere il numero USA (+1)

La novità va ad arricchire l’offerta che già propone una SIM virtuale. Sono pochi i passaggi da seguire per ottenerlo, eccoli.

Prima di tutto, scarica l’app di Saily e crea il tuo account;

premi “Ottieni numero di telefono” e seleziona il piano da associare;

completa la verifica dell’identità nell’applicazione;

segui le istruzioni per attivare il numero;

eventualmente, aggiungi un piano per chiamate e SMS in base alla destinazione (non obbligatorio).

In modo molto trasparente, Nord Security afferma che Saily non è l’unica eSIM a proporre un servizio extra di questo tipo. Lo fa però forte della convinzione di poter offrire, nel complesso, una soluzione all-in-one, replicando un approccio già sperimentato con successo da NordVPN sul fronte della cybersecurity. Nel pacchetto sono infatti incluse anche diverse funzionalità per la sicurezza, il blocco degli URL pericolosi, un data saver con ad blocker e la possibilità di collegarsi a server in oltre 115 location del mondo.