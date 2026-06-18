 Fai come gli oltre 30 milioni che hanno scelto Airalo per viaggiare connessi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Fai come gli oltre 30 milioni che hanno scelto Airalo per viaggiare connessi

Fai come gli oltre 30 milioni che hanno scelto di risparmiare evitando il roaming con Airalo per viaggiare connessi a prezzi convenienti.
Fai come gli oltre 30 milioni che hanno scelto Airalo per viaggiare connessi
Telecomunicazioni
Fai come gli oltre 30 milioni che hanno scelto di risparmiare evitando il roaming con Airalo per viaggiare connessi a prezzi convenienti.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Oltre 30 milioni di utenti viaggiano sempre connessi senza roaming grazie ad Airalo e alle sue eSIM con piani dati davvero convenienti. Cosa stai aspettando? Programma il tuo prossimo viaggio! Scegli ora la tua prossima destinazione tra oltre 200 paesi, piani regionali o il piano globale per non avere confini.

Acquista il piano perfetto per il tuo viaggio

A partire da 4 euro hai giga illimitati per non preoccuparti proprio di nulla. Arrivato a destinazione il piano acquistato si attiva automaticamente e tu sei subito online. Non preoccuparti dei giga, perché grazie ad Airalo hai piani senza limiti per navigare quanto vuoi. E se hai bisogno di aiuto hai anche un’assistenza disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in diverse lingue.

Airalo è il piano perfetto per navigare all’estero senza roaming né limiti

Scegli Airalo per navigare all’estero senza roaming né limiti. Scegli ora la tua prossima destinazione e ottieni il pacchetto per rimanere connesso. Hai a disposizione oltre 200 paesi tra cui scegliere:

  • Afghanistan a partire da 5.00 €
  • Albania a partire da 4.00 €
  • Algeria a partire da 4.00 €
  • Andorra a partire da 4.00 €
  • Anguilla a partire da 6.50 €
  • Antigua e Barbuda a partire da 7.00 €
  • Arabia Saudita a partire da 4.00 €
  • Argentina a partire da 4.50 €
  • Armenia a partire da 5.50 €
  • Aruba a partire da 8.00 €
  • Australia a partire da 4.00 €
  • Austria a partire da 4.00 €
  • Azerbaigian a partire da 5.50 €
  • Azzorre a partire da 4.50 €
  • Bahamas a partire da 8.50 €
  • Bahrein a partire da 4.00 €
  • Bangladesh a partire da 4.00 €
  • Barbados a partire da 7.50 €
  • Belgio a partire da 4.00 €
  • Belize a partire da 8.00 €
  • Benin a partire da 8.00 €
  • Bermuda a partire da 6.50 €
  • Bhutan a partire da 5.00 €
  • Bielorussia a partire da 8.50 €
  • Bolivia a partire da 7.00 €
  • Bonaire a partire da 7.50 €
  • Bosnia ed Erzegovina a partire da 4.00 €
  • Botswana a partire da 8.00 €
  • Brasile a partire da 4.00 €
  • Brunei a partire da 6.50 €
  • Bulgaria a partire da 4.00 €
  • Burkina Faso a partire da 6.50 €
  • Cambogia a partire da 4.00 €
  • Camerun a partire da 5.00 €
  • Canada a partire da 6.50 €
  • Capo Verde a partire da 8.00 €
  • Ciad a partire da 5.50 €
  • Cile a partire da 4.50 €
  • Cina a partire da 4.00 €
  • Cipro a partire da 4.00 €
  • Cipro del Nord a partire da 4.00 €
  • Città del Vaticano a partire da 4.00 €
  • Colombia a partire da 4.00 €
  • Corea del Sud a partire da 4.00 €
  • Costa d’Avorio a partire da 8.00 €
  • Costa Rica a partire da 7.00 €
  • Croazia a partire da 4.00 €
  • Curaçao a partire da 7.50 €
  • Danimarca a partire da 4.00 €
  • Dominica a partire da 7.50 €
  • Ecuador a partire da 5.50 €
  • Egitto a partire da 5.00 €
  • El Salvador a partire da 5.50 €
  • Emirati Arabi Uniti a partire da 4.00 €
  • Estonia a partire da 4.00 €
  • Eswatini a partire da 7.50 €
  • Etiopia a partire da 11.00 €
  • Fiji a partire da 7.00 €
  • Filippine a partire da 4.00 €
  • Finlandia a partire da 4.00 €
  • Francia a partire da 4.00 €
  • Gabon a partire da 5.50 €
  • Gambia a partire da 8.50 €
  • Georgia a partire da 4.00 €
  • Germania a partire da 4.00 €
  • Ghana a partire da 4.00 €
  • Giamaica a partire da 7.50 €
  • Giappone a partire da 4.00 €
  • Gibilterra a partire da 4.00 €
  • Giordania a partire da 4.00 €
  • Grecia a partire da 4.00 €
  • Grenada a partire da 7.50 €
  • Groenlandia a partire da 6.50 €
  • Guadalupa a partire da 4.00 €
  • Guam a partire da 7.50 €
  • Guatemala a partire da 5.50 €
  • Guinea a partire da 8.50 €
  • Guinea-Bissau a partire da 8.50 €
  • Guyana a partire da 6.50 €
  • Guyana francese a partire da 4.00 €
  • Haiti a partire da 7.50 €
  • Honduras a partire da 4.00 €
  • Hong Kong a partire da 4.00 €
  • India a partire da 4.00 €
  • Indonesia a partire da 4.00 €
  • Iraq a partire da 4.00 €
  • Irlanda a partire da 4.00 €
  • Islanda a partire da 4.00 €
  • Isola di Man a partire da 4.00 €
  • Isole Canarie a partire da 4.00 €
  • Isole Cayman a partire da 7.00 €
  • Isole Faroe a partire da 4.00 €
  • Isole Turks e Caicos a partire da 7.50 €
  • Isole Vergini (americane) a partire da 4.00 €
  • Isole Vergini britanniche a partire da 8.00 €
  • Israele a partire da 4.00 €
  • Italia a partire da 4.00 €
  • Jersey a partire da 4.00 €
  • Kazakistan a partire da 4.00 €
  • Kenya a partire da 7.50 €
  • Kirghizistan a partire da 5.50 €
  • Kuwait a partire da 4.00 €
  • La Riunione a partire da 4.00 €
  • Laos a partire da 5.50 €
  • Lesotho a partire da 8.00 €
  • Lettonia a partire da 4.00 €
  • Libano a partire da 17.00 €
  • Liberia a partire da 5.50 €
  • Liechtenstein a partire da 4.00 €
  • Lituania a partire da 4.00 €
  • Lussemburgo a partire da 4.00 €
  • Macao a partire da 4.00 €
  • Macedonia del Nord a partire da 4.00 €
  • Madagascar a partire da 6.50 €
  • Madera a partire da 4.00 €
  • Malawi a partire da 7.50 €
  • Malaysia a partire da 4.00 €
  • Maldive a partire da 35.50 €
  • Mali a partire da 8.00 €
  • Malta a partire da 4.00 €
  • Marie-Galante a partire da 4.00 €
  • Marocco a partire da 6.00 €
  • Martinica a partire da 4.00 €
  • Mauritius a partire da 5.50 €
  • Mayotte a partire da 4.00 €
  • Messico a partire da 4.00 €
  • Moldavia a partire da 4.00 €
  • Mongolia a partire da 4.00 €
  • Montenegro a partire da 4.00 €
  • Montserrat a partire da 7.50 €
  • Mozambico a partire da 6.50 €
  • Namibia a partire da 8.50 €
  • Nauru a partire da 8.50 €
  • Nepal a partire da 4.50 €
  • Nicaragua a partire da 5.50 €
  • Niger a partire da 7.50 €
  • Nigeria a partire da 7.00 €
  • Norvegia a partire da 4.00 €
  • Nuova Zelanda a partire da 4.00 €
  • Oman a partire da 4.00 €
  • Paesi Bassi a partire da 4.00 €
  • Pakistan a partire da 4.00 €
  • Palestina, Stato di a partire da 4.50 €
  • Panama a partire da 7.00 €
  • Papua Nuova Guinea a partire da 6.50 €
  • Paraguay a partire da 6.00 €
  • Perù a partire da 4.00 €
  • Polonia a partire da 4.00 €
  • Porto Rico a partire da 4.00 €
  • Portogallo a partire da 4.00 €
  • Qatar a partire da 4.00 €
  • Regno Unito a partire da 4.00 €
  • Repubblica Ceca a partire da 4.00 €
  • Repubblica Centrafricana a partire da 8.00 €
  • Repubblica del Congo a partire da 7.50 €
  • Repubblica Democratica del Congo a partire da 7.00 €
  • Repubblica Dominicana a partire da 5.50 €
  • Romania a partire da 4.00 €
  • Ruanda a partire da 6.50 €
  • Saba a partire da 7.50 €
  • Saint Kitts e Nevis a partire da 7.50 €
  • Saint Lucia a partire da 7.50 €
  • Saint Martin (parte francese) a partire da 5.50 €
  • Saint Vincent e Grenadine a partire da 7.50 €
  • Saint-Barthélemy a partire da 8.00 €
  • Samoa a partire da 5.50 €
  • Sant’Eustachio a partire da 7.50 €
  • Scozia a partire da 4.00 €
  • Senegal a partire da 5.50 €
  • Serbia a partire da 4.00 €
  • Seychelles a partire da 7.50 €
  • Sierra Leone a partire da 8.00 €
  • Singapore a partire da 4.00 €
  • Sint Maarten (Paesi Bassi) a partire da 7.50 €
  • Slovacchia a partire da 4.00 €
  • Slovenia a partire da 4.00 €
  • Spagna a partire da 4.00 €
  • Sri Lanka a partire da 4.00 €
  • Stati Uniti a partire da 4.00 €
  • Sudafrica a partire da 4.00 €
  • Suriname a partire da 6.00 €
  • Svezia a partire da 4.00 €
  • Svizzera a partire da 4.00 €
  • Tagikistan a partire da 7.00 €
  • Taiwan a partire da 4.00 €
  • Tanzania a partire da 4.00 €
  • Thailandia a partire da 4.00 €
  • Timor Est a partire da 6.00 €
  • Togo a partire da 8.50 €
  • Tonga a partire da 4.50 €
  • Trinidad e Tobago a partire da 7.50 €
  • Tunisia a partire da 4.00 €
  • Turchia a partire da 4.00 €
  • Ucraina a partire da 4.00 €
  • Uganda a partire da 6.50 €
  • Ungheria a partire da 4.00 €
  • Uruguay a partire da 6.50 €
  • Uzbekistan a partire da 4.00 €
  • Vanuatu a partire da 6.50 €
  • Venezuela a partire da 7.00 €
  • Vietnam a partire da 4.00 €
  • Zambia a partire da 7.00 €
  • Zimbabwe a partire da 17.00 €
Acquista il piano perfetto per il tuo viaggio

Altrimenti, puoi optare per il piano Regionale o Globale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Non solo eSIM: ora Saily offre un numero USA con prefisso +1

Non solo eSIM: ora Saily offre un numero USA con prefisso +1
L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre

L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre
Viaggia in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming con le eSIM Airalo

Viaggia in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming con le eSIM Airalo
Viaggia senza stress con Saily: piano illimitato, 8% di cashback e NordVPN gratis

Viaggia senza stress con Saily: piano illimitato, 8% di cashback e NordVPN gratis
Non solo eSIM: ora Saily offre un numero USA con prefisso +1

Non solo eSIM: ora Saily offre un numero USA con prefisso +1
L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre

L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre
Viaggia in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming con le eSIM Airalo

Viaggia in oltre 200 destinazioni sempre connesso e senza roaming con le eSIM Airalo
Viaggia senza stress con Saily: piano illimitato, 8% di cashback e NordVPN gratis

Viaggia senza stress con Saily: piano illimitato, 8% di cashback e NordVPN gratis
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
18 giu 2026
Link copiato negli appunti