L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre

Very Mobile torna all’attacco con una tariffa tutto incluso che punta tutto sulla velocità e sull’abbondanza del traffico dati. L’offerta Very 6,99 mette infatti sul piatto la bellezza di 200 giga di navigazione in 5G Full Speed, eliminando le limitazioni di banda tipiche di molte tariffe low-cost, uniti a SMS e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali. Il tutto a un canone mensile di soli 6,99 euro accompagnato dalla promessa del prezzo bloccato per sempre, mettendoti al riparo da eventuali rimodulazioni future.

Ad arricchire il tutto ci sono 10 giga aggiuntivi al mese per i primi 6 mesi dall’attivazione e barriere di ingresso quasi completamente azzerate: SIM e spedizione a casa sono gratuite e il costo di attivazione passa da 9,99 euro a soli 0,99 euro. Il target di questa promozione è ben preciso ed è attivabile mantenendo il proprio numero esclusivamente se si proviene da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e da una selezione di altri operatori virtuali.

La procedura di acquisto consente di scegliere l’innovativo formato eSIM, permettendo di installare virtualmente il profilo sul telefono in pochi istanti senza dover aspettare i tempi fisici della consegna della SIM. Inoltre, l’azienda sottolinea a chiare lettere l’assenza totale di vincoli di durata o di penali di disattivazione: se il servizio non dovesse soddisfarti, sei libero di cambiare operatore in qualsiasi momento a costo zero. Infine, appoggiandosi fisicamente alla capillare infrastruttura di rete WindTre, la stabilità del segnale e la copertura nazionale (dichiarata al 99,7% della popolazione) offrono garanzie di primissimo livello.

L’offerta Very 6,99 rappresenta una delle proposte dal miglior rapporto qualità-prezzo attualmente attivabili sul mercato.