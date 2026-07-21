Passa a Iliad con prezzo fisso per sempre: ecco le migliori offerte di luglio 2026

Iliad è, sempre di più, un punto di riferimento assoluto per il settore di telefonia mobile con tante offerte che includono il 5G e, soprattutto, un prezzo fisso per sempre, senza sorprese, costi nascosti e vincoli di alcun tipo.

Tutte le promo sono disponibili con portabilità del numero (da qualsiasi operatore) oppure richiedendo un nuovo numero. I già clienti possono attivare le promo in corso richiedendo il cambio tariffa dall’Area Personale.

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Iliad.

Le offerte Iliad da attivare a luglio 2026

Tra le migliori promo da scegliere a luglio 2026 per passare a Iliad troviamo:

Giga 200 con minuti e SMS illimitati in Italia, minuti illimitati verso decine di destinazioni estere, 200 GB in 5G e un costo di 9,99 euro al mese

con minuti e SMS illimitati in Italia, minuti illimitati verso decine di destinazioni estere, e un costo di TOP 30 Mondo con minuti e SMS illimitati in Italia, minuti illimitati verso decine di destinazioni estere, 300 GB in 5G, 30 GB extra in più di 110 Paesi al mondo e un costo di 12,99 euro al mese; questa promo limited edition è valida solo per un periodo di tempo limitato

Le promozioni sono attivabili con un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Il prezzo è sempre fisso per sempre e non sono inclusi costi aggiuntivi o nascosti.

Tra i vantaggi per chi sceglie oggi Iliad troviamo:

la possibilità di attivazione con eSIM

lo sconto sulla fibra ottica , disponibile attivando una delle due tariffe citate; per i clienti mobile Iliad, la fibra ha un costo di 22,99 euro al mese

, disponibile attivando una delle due tariffe citate; per i clienti mobile Iliad, la fibra ha un costo di la possibilità di acquisto a rate di un nuovo smartphone con finanziamento a tasso zero

Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione online, scegliendo l’offerta desiderata.