Kena Mobile: 150 giga in 5G a soli 4,99 euro al mese con minuti illimitati

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta dedicata a te che decidi di passare il tuo numero da Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali. Si tratta di un pacchetto che include 150 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a soli 4,99 euro al mese. L’offerta comprende la possibilità di navigare in 5G fino a 250 Mbps.

L’operatore si appoggia all’infrastruttura TIM garantendoti una copertura del 99% della popolazione italiana. Inoltre, con la velocità qui promessa, potrai navigare a velocità decisamente superiori rispetto al comune 4G e soprattutto senza un limite a 30 Mbps solitamente attivato da alcuni operatori.

L’offerta, come detto, è riservata esclusivamente a chi richiede la portabilità del numero provenendo da Iliad, CoopVoce e da una lista di altri operatori virtuali (MVNO).

Puntando tutto su trasparenza e semplicità d’uso, Kena promette libertà totale e zero costi extra con esperienza di attivazione modernizzata e snellita: grazie all’identificazione tramite SPID o Video Selfie, bastano pochi minuti per completare la procedura online. Inoltre, se il tuo smartphone è compatibile, puoi optare per la comodissima eSIM digitale, che ti permette di attivare il piano e iniziare a navigare quasi istantaneamente, senza dover aspettare l’arrivo del corriere con la schedina di plastica.