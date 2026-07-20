 Kena Mobile: 150 giga in 5G a soli 4,99 euro al mese con minuti illimitati
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Kena Mobile: 150 giga in 5G a soli 4,99 euro al mese con minuti illimitati

La nuova offerta Kena Mobile se passi il tuo numero da un altro operatore virtuale.
Kena Mobile: 150 giga in 5G a soli 4,99 euro al mese con minuti illimitati
Telecomunicazioni 5g
La nuova offerta Kena Mobile se passi il tuo numero da un altro operatore virtuale.
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Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta dedicata a te che decidi di passare il tuo numero da Iliad, CoopVoce e altri operatori virtuali. Si tratta di un pacchetto che include 150 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a soli 4,99 euro al mese. L’offerta comprende la possibilità di navigare in 5G fino a 250 Mbps.

Attiva l’offerta

L’operatore si appoggia all’infrastruttura TIM garantendoti una copertura del 99% della popolazione italiana. Inoltre, con la velocità qui promessa, potrai navigare a velocità decisamente superiori rispetto al comune 4G e soprattutto senza un limite a 30 Mbps solitamente attivato da alcuni operatori.

L’offerta, come detto, è riservata esclusivamente a chi richiede la portabilità del numero provenendo da Iliad, CoopVoce e da una lista di altri operatori virtuali (MVNO).

Puntando tutto su trasparenza e semplicità d’uso, Kena promette libertà totale e zero costi extra con esperienza di attivazione modernizzata e snellita: grazie all’identificazione tramite SPID o Video Selfie, bastano pochi minuti per completare la procedura online. Inoltre, se il tuo smartphone è compatibile, puoi optare per la comodissima eSIM digitale, che ti permette di attivare il piano e iniziare a navigare quasi istantaneamente, senza dover aspettare l’arrivo del corriere con la schedina di plastica.

Attiva l’offerta

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Pubblicato il 20 lug 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
20 lug 2026
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