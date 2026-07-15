Meno di 6 euro al mese per 300 giga: la nuova offerta di Kena su rete TIM

Kena Mobile, il brand low-cost di TIM, lancia una nuova offerta che punta a sbaragliare la concorrenza: ben 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS al costo di soli 5,99 euro al mese. L’offerta è dedicata a chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, ma è attivabile anche se decidi semplicemente di attivare un nuovo numero di telefono. Kena azzera completamente le barriere d’ingresso offrendo attivazione, costo della SIM fisica e spedizione a domicilio totalmente gratis.

L’offerta viaggia sulla solida infrastruttura di rete TIM, che garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana. I 300 giga a disposizione sono disponibili anche su rete 5G e potrai navigare in mobilità con velocità fino a 250 Gbps. Per gestire la linea avrai a disposizione l’app ufficiale da installare sul tuo smartphone, senza opzioni nascoste, penali o ricariche forzate.

A 5,99 euro al mese, questa tariffa è sicuramente meritevole di menzione nel panorama della telefonia low-cost. Una quantità di dati enorme su rete TIM, minuti illimitati e la garanzia di un prezzo bloccato che non subirà aumenti in futuro. Meglio di così?