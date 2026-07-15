 Meno di 6 euro al mese per 300 giga: la nuova offerta di Kena su rete TIM
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Meno di 6 euro al mese per 300 giga: la nuova offerta di Kena su rete TIM

L'offerta riservata se attivi un nuovo numero o passi il tuo da un altro operatore virtuale.
Meno di 6 euro al mese per 300 giga: la nuova offerta di Kena su rete TIM
Telecomunicazioni 5g
L'offerta riservata se attivi un nuovo numero o passi il tuo da un altro operatore virtuale.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Kena Mobile, il brand low-cost di TIM, lancia una nuova offerta che punta a sbaragliare la concorrenza: ben 300 giga, minuti illimitati e 200 SMS al costo di soli 5,99 euro al mese. L’offerta è dedicata a chi richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, ma è attivabile anche se decidi semplicemente di attivare un nuovo numero di telefono. Kena azzera completamente le barriere d’ingresso offrendo attivazione, costo della SIM fisica e spedizione a domicilio totalmente gratis.

Attiva l’offerta

L’offerta viaggia sulla solida infrastruttura di rete TIM, che garantisce una copertura del 99% della popolazione italiana. I 300 giga a disposizione sono disponibili anche su rete 5G e potrai navigare in mobilità con velocità fino a 250 Gbps. Per gestire la linea avrai a disposizione l’app ufficiale da installare sul tuo smartphone, senza opzioni nascoste, penali o ricariche forzate.

A 5,99 euro al mese, questa tariffa è sicuramente meritevole di menzione nel panorama della telefonia low-cost. Una quantità di dati enorme su rete TIM, minuti illimitati e la garanzia di un prezzo bloccato che non subirà aumenti in futuro. Meglio di così?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La nuova offerta Iliad è pensata per i viaggiatori

La nuova offerta Iliad è pensata per i viaggiatori
Passa a Very con 200 GB in 5G, prezzo fisso per sempre e 1 mese gratis. ecco l'offerta

Passa a Very con 200 GB in 5G, prezzo fisso per sempre e 1 mese gratis. ecco l'offerta
L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre

L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre
Kena sfida il mercato: 300 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese

Kena sfida il mercato: 300 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese
La nuova offerta Iliad è pensata per i viaggiatori

La nuova offerta Iliad è pensata per i viaggiatori
Passa a Very con 200 GB in 5G, prezzo fisso per sempre e 1 mese gratis. ecco l'offerta

Passa a Very con 200 GB in 5G, prezzo fisso per sempre e 1 mese gratis. ecco l'offerta
L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre

L'offerta anti-rincari di Very: minuti illimitati e 200 GB a 6,99 euro per sempre
Kena sfida il mercato: 300 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese

Kena sfida il mercato: 300 Giga in 5G a meno di 6 euro al mese
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
15 lug 2026
Link copiato negli appunti