Fastweb con Starlink in Italia, via ai test per Direct to Cell

Stretta di mano annunciata tra Fastweb e Starlink. L’operatore vuole sfruttare la costellazione di satelliti SpaceX per portare la connettività nelle aree remote o poco servite del Paese, estendendo la copertura a quelle rurali. È stata pianificata una prima fase di sperimentazione nella zona appenninica del centro Italia.

Contro il digital divide: accordo tra Fastweb e Starlink

Grazie alla tecnologia Direct to Cell, i satelliti in orbita a circa 360 km dalla Terra possono essere sfruttati come antenne nello spazio , abilitando lo scambio dei dati direttamente sui dispositivi degli utenti. Se darà i risultati sperati, questo approccio potrà contribuire a debellare la piaga del digital divide che ancora affligge, ad esempio, le regioni montane e quelle costiere.

Quando ci si trova all’aperto con visibilità diretta del cielo e lo smartphone non trova copertura su rete 4G o 5G, si aggancia automaticamente al satellite Starlink senza che sia necessaria alcuna ulteriore configurazione. Sul display comparirà il nome della rete satellitare e il servizio sarà nuovamente disponibile.

Non sono necessari dispositivi aggiuntivi o antenne, funziona direttamente sullo smartphone. È in arrivo l’elenco dei modelli che possono sfruttare questa modalità per traffico dati e SMS, per tutti gli altri sono comunque garantiti l’invio e la ricezione degli SMS. Non permette invece di fare chiamate tradizionali.

In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare, senza interruzioni.

Al via la fase di sperimentazione, servirà tempo

Sul portale dedicato si legge che in questo momento il servizio è in fase sperimentale, non c’è dunque una data stabilita per il lancio. I test sono riservati agli addetti ai lavori.

Chiudiamo con le parole di Marco Raimondi, Head of B2C Products di Fastweb + Vodafone.