 TIM down il 15 luglio? Tutti gli aggiornamenti (risolto)
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TIM down il 15 luglio? Tutti gli aggiornamenti (risolto)

Segnalazioni per problemi alla rete TIM: si moltiplicano i feedback relativi al down per i servizi dell'operatore.
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Segnalazioni per problemi alla rete TIM: si moltiplicano i feedback relativi al down per i servizi dell'operatore.
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Il portale Downdetector, come sempre fonte di riferimento in questi casi, sta raccogliendo un numero non indifferente di segnalazioni per un presunto down della rete TIM. Il grafico qui sotto mostra la situazione. Non ci sono elementi sufficienti per capire se l’anomalia interessa le linee fisse, quelle mobile o entrambe le tipologie. Aggiorneremo l’articolo non appena ci saranno novità.

Le segnalazioni per il down della rete TIM del 15 luglio 2026

Problemi con i servizi di TIM, cosa succede

Sappiamo bene che i clienti dell’operatore sono tanti, dunque qualche centinaio di feedback potrebbe essere il sintomo di un problema non particolarmente esteso. Vale comunque la pena porre attenzione al picco registrato intorno alle ore 16:00 di oggi, mercoledì 15 luglio.

Aggiornamento (15 luglio 2026, ore 16:28)

C’è un leggero aumento per il volume delle segnalazioni inviate a Downdetector. Il picco rimane comunque piuttosto contenuto, continueremo a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti in questa pagina.

Un aggiornamento sul down di TIM del 15 luglio 2026

Aggiornamento (15 luglio 2026, ore 16:33)

Un calo dei feedback negli ultimi minuti fa pensare a una situazione che sta tornando progressivamente alla normalità. Potrebbe essersi trattato di un problema circoscritto a livello territoriale o dall’impatto contenuto.

Aggiornamento (15 luglio 2026, ore 16:44)

Situazione pressoché invariata, il ritmo delle segnalazioni è rimasto costante nell’ultima mezz’ora. Dall’operatore non sono giunte comunicazioni in merito.

Aggiornamento (15 luglio 2026, ore 17:04)

Fortunatamente, il down è rientrato. I feedback sono ormai quasi azzerati, a conferma del fatto che la situazione è tornata alla normalità. Nessun particolare disagio per i clienti TIM.

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network, su quelle inviate dai nostri lettori oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o di altra natura, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio, di un prodotto o di una piattaforma.

Fonte: Downdetector

Pubblicato il 15 lug 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
15 lug 2026
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