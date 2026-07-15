C'è un Paese nel mondo dove Amazon Leo ha già battuto Starlink

Amazon Leo non può ancora competere con Starlink di SpaceX per il numero di satelliti in orbita: poche centinaia contro oltre 10.000. C’è però un Paese in cui il servizio per la connettività dallo spazio ha già battuto il suo concorrente, il Sudafrica. Lì, l’azienda di Seattle ha firmato un accordo con il provider locale Herotel, il più importante per quanto riguarda la rete fissa, con l’obiettivo comune di combattere la piaga del digital divide che ancora affligge le aree rurali. Quella di Elon Musk non è invece presente nel territorio.

Amazon Leo in Sudafrica con Herotel

Insieme, le due realtà daranno vita a un nuovo servizio chiamato evry (scritto tutto minuscolo), rivolto sia alle utenze domestiche sia ai business. Il lancio è previsto per il 2027. Ecco quanto si legge nel comunicato stampa.

Milioni di sudafricani che vivono in fattorie, piccole città e comunità rurali non hanno ancora accesso a una connessione internet affidabile perché la distanza, la conformazione del terreno e la bassa densità di popolazione rendono le infrastrutture tradizionali impraticabili e costose.

La costellazione di Amazon Leo è composta da satelliti in orbita a 590 km di distanza dalla Terra, progettati per scambiare dati in ingresso e in uscita con un’antenna al suolo (ce ne sono di diversi tipi, con supporto a velocità fino a 1 Gbps).

Connettività dallo spazio contro il digital divide

Al momento sono poco più di 390 le unità inviate nello spazio per il progetto, ritenute sufficienti per iniziare a fornire l’accesso a internet a determinate latitudini. Il numero è destinato a crescere con i lanci già pianificati.

La lotta al digital divide è uno degli obiettivi perseguibili con una tecnologia di questo tipo, che a differenza delle infrastrutture tradizionali di fibra e mobile non deve fare i conti con fattori territoriali. L’altro impiego già sperimentato e collaudato è quello che permette di portare il Wi-Fi sugli aerei.