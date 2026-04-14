Amazon Leo: ecco l'antenna per il Wi-Fi sugli aerei

A fine marzo, Amazon ha annunciato la sottoscrizione di un accordo con Delta Air Lines per offrire la connessione satellitare a partire dal 2028. L’azienda di Seattle ha ora mostrato l’antenna che verrà installata sugli aerei per l’accesso al servizio Amazon Leo Aviation. Intanto arrivano conferme (non ufficiali) sull’acquisizione di Globalstar.

Internet in aereo con velocità terrestri

SpaceX offre da tempo la connettività satellitare di Starlink su ogni mezzo di trasporto, tra cui automobili, navi, aerei e treni. Amazon seguirà il diretto concorrente con un servizio dedicato alle compagnie aeree. L’azienda di Seattle ha finora sottoscritto accordi con JetBlue Airways (75 aerei nel 2027) e Delta Air Lines (500 aerei nel 2028).

Il servizio Amazon Leo non è ancora disponibile. Il CEO Andy Jassy ha recentemente comunicato che verrà attivato entro il mese di giugno. Per sfruttare la connettività satellitare si dovrà attendere ancora un anno. Nel frattempo, le compagnie aeree potranno testare la nuova antenna.

La Amazon Leo Aviation Antenna è derivata dall’antenna Amazon Leo Ultra terrestre, quindi permette di raggiungere velocità massime di 1 Gbps in download e 400 Mbps in upload. Prestazioni sufficienti per lo streaming di video, musica e giochi (ma quelle effettive dipenderanno da vari fattori). L’antenna per aerei ha ovviamente specifiche hardware differenti (il modem è integrato).

Non ha parti mobili per ridurre i tempi di fermo per manutenzione e resiste a condizioni meteorologiche e temperature estreme per garantire prestazioni affidabili durante i voli in tutto il mondo. Verrà installata sulla fusoliera esterna tramite connettori di tipo aeronautico per il collegamento ai sistemi di alimentazione e la comunicazione con i sistemi interni. Il profilo ribassato dell’antenna (147x76x6,6 centimetri) riduce al minimo la resistenza aerodinamica e il consumo di carburante.

Attualmente sono in orbita 241 satelliti. Amazon ha promesso di incrementare la cadenza dei lanci, grazie alla maggiore disponibilità di satelliti e razzi. In base alla licenza ottenuta dalla FCC doveva lanciare il 50% dei satelliti entro il 30 luglio 2026, ma ha chiesto di prorogare la scadenza al 30 luglio 2028. I prossimi lanci sono previsti il 27 e 28 aprile.

Secondo le fonti del Financial Times, Amazon potrebbe acquisire Globalstar. Bloomberg ha riportato che l’accordo è nelle fasi finali e potrebbe essere annunciato entro oggi.