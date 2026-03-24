Amazon Leo: aumentano produzione e lanci dei satelliti

Alcuni giorni fa, il Presidente della FCC (Brendan Carr) aveva affermato che Amazon dovrebbe velocizzare il lancio dei satelliti della costellazione Leo, invece di presentare petizioni contro SpaceX. L’azienda di Seattle ha risposto alle critiche comunicando un aumento della produzione e della cadenza dei lanci, ma il requisito previsto dalla licenza non verrà rispettato.

Oltre 20 missioni all’anno

I primi 27 satelliti di Amazon Leo (Project Kuiper fino a novembre 2025) sono stati lanciati il 28 aprile 2025 con un razzo Atlas V di ULA (United Launch Alliance). Al termine delle successive sette missioni sono stati portati in orbita 212 satelliti. Il 29 marzo verranno lanciati altri 27 satelliti. L’azienda di Seattle utilizzerà anche i razzi Falcon 9 di SpaceX, Ariane 6 di Arianespace, Vulcan Centaur di ULA e New Glenn di Blue Origin.

In base alla licenza ottenuta dalla FCC, Amazon dovrebbe lanciare il 50% dei satelliti entro il 30 luglio 2026. A causa della mancanza di satelliti e razzi disponibili ha chiesto di prorogare la scadenza al 30 luglio 2028. Al momento non è arrivata nessuna comunicazione dalla FCC.

Amazon ha comunicato ieri sera che sono previste altre tre missioni ad aprile. L’obiettivo è completare 11 lanci entro il 2026. Grazie all’aumento della produzione e alla capacità di lancio, l’azienda di Seattle promette di effettuare oltre 20 lanci all’anno. A titolo di confronto, SpaceX effettua oltre 100 lanci all’anno per i satelliti Starlink, ma ovviamente non deve aspettare il turno per usare razzi di terze parti.

La fabbrica di Kirkland (Washington) può “sfornare” fino a 30 satelliti Leo al giorno. È necessario però attendere la disponibilità dei razzi. Il New Glenn di Blue Origin permetterà sicuramente di incrementare la cadenza. Oltre 200 satelliti sono già pronti per il lancio.

Amazon spiega che il numero di satelliti per singolo lancio aumenterà grazie all’uso di razzi più grandi. Ariane 6, Vulcan Centaur e New Glenn possono trasportare 32, 40 e 48 satelliti, rispettivamente. La costellazione Leo sarà formata da 3.236 satelliti. Un mese fa è stata concessa la licenza per altri 4.504 satelliti.